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ЦАМТО

Посол РФ: новые власти Аргентины не подтверждают планы передать Украине российские вертолеты

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Ми-171Е ВВС Аргентины
Ми-171Е ВВС Аргентины.
Источник изображения: © Argentina.gob.ar/CC BY 2.5 AR via Wikimedia Commons

ЦАМТО, 8 февраля. Новые Власти Аргентины не подтверждают сообщения о планируемой передаче Украине российских вертолетов, сообщил в интервью "РИА Новости" посол РФ Дмитрий Феоктистов.

В середине декабря портал Noticias Urbanas сообщил, что правительство Аргентины хочет передать Украине два российских транспортных вертолета, напоминает агентство.

"Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага. Подчеркиваем, что он также шел бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя", – отметил российский дипломат.

"У Аргентины есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства. Они были поставлены в 2011 году и уже выработали свой ресурс. Обе машины сейчас находятся в разобранном состоянии", – добавил посол.

"Администрация предыдущего президента Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину. Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются", – подчеркнул Д.Феоктистов.

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Страны
Аргентина
Россия
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
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