Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников

МО предложило ввести единый предельный возраст службы для всех контрактников

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения, говорится в соответствующем законопроекте.

Изменения планируют внести в четвертую статью федерального закона №269 от 24 июня 2023 года. Предельный возраст службы могут определить:

для высших офицеров в 70 лет;

для иных категорий в 65 лет.

В конце июня прошлого года вступил в силу закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период мобилизации до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для других воинских званий.

При этом в нем было указано, что изменения по срокам службы касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу. Предлагаемые нововведения снимают ограничение по дате — предельный возраст повышают и для тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023-го.