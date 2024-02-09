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ТАСС

Бронемашины "Ремдизеля" получили дополнительную защиту от РПГ и FPV-дронов

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Многоцелевой бронированный тягач МТ-ЛБ на заводе АО "Ремдизель"
Многоцелевой бронированный тягач МТ-ЛБ на заводе АО "Ремдизель".
Источник изображения: bmpd

Также предусмотрена различная комбинация бронестали и бронекерамики, установка станций радиоэлектронной борьбы, сообщил генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров

ЭР-РИЯД, 8 февраля. /ТАСС/. Бронеавтомобили "Ремдизеля" получили дополнительную защиту от выстрелов ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и FPV-дронов, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров на выставке World Defense Show в Эр-Рияде.

В частности, по его словам, с 2023 года в войска поставляется "Феникс" (импортозамещенная версия "Тайфун 4х4") с навесной защитой.

"Мы уже в прошлом году поставляли первые машины "Феникс", которые были оборудованы сеткой для защиты от РПГ. Она позволяет защищать и от других типов угроз, в частности, выстрелов РПГ, смонтированных на FPV-дронах. Также предусмотрена различная комбинация бронестали и бронекерамики, установка станций радиоэлектронной борьбы, все зависит от возложенных на автомобиль задач", - рассказал он. 

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