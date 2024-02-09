На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний

Вчера вечером от жителей Удмуртской Республики начали поступать сообщения о мощном взрыве недалеко от Ижевска. Очевидцы писали в Интернете о сильном «хлопке», а также огромном столбе огня и дыма ориентировочно в районе «Воткинского машиностроительного завода».

В свою очередь жители Воткинска начали выкладывать в соцсетях кадры взрыва, сопровождая их комментариями, что все произошло, вероятно, на полигоне близ поселка Ягул и может быть связано с испытаниями ракетных двигателей, проводимыми вышеупомянутым заводом.

Позднее ситуацию несколько прояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе Завьяловского района города. Там сообщили о ЧП, которое произошло на Воткинском заводе в ходе испытаний ракетных двигателей.

Затем данную информацию подтвердили и представители самого предприятия, уточнив, что произошедшее является запланированным мероприятием, и никакого ЧП не произошло.

Наконец, сегодня вышеупомянутые события в своем ТГ-канале прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

С его слов, если бы в Завьяловском районе действительно произошло ЧП или какая-то ситуация, которую нужно комментировать, то он бы сделал это сразу. На деле, никаких чрезвычайных ситуаций в республике за прошедшие сутки не фиксировалось.

Напомним, что на «Воткинском машиностроительном заводе» с 1998 года производятся ракеты стратегического назначения «Тополь-М», а с 2006-го там начали выпускать и «Искандер-М».