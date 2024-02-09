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ЦАМТО

Raytheon поставит управляемые боеприпасы AGM-154C JSOW ВС Тайваня

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AGM-154. Фото: en.wikipedia.org.

ЦАМТО, 8 февраля. Минобороны США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Raytheon Missile Systems контракта на поставку управляемых боеприпасов класса "воздух-земля" большой дальности AGM-154C JSOW (Joint Standoff Weapon).

Стоимость заказа составила 68,42 млн. долл. Соглашение предусматривает производство и поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 50 боеприпасов AGM-154C Блок.3 класса "воздух-земля" для ВС Тайваня.

Работы будут выполняться на предприятиях компании в Тусоне (шт.Аризона, 65,29%), Монмутшире (Великобритания, 7,7%), Верженнесе (шт.Вермонт, 4,66%), Рединге (Великобритания, 3,01%), Джоплине (шт.Миссури, 1,74%), Голете (шт.Калифорния, 1,59%), Лавленде (шт.Колорадо, 1,58%), Ричардсоне (шт.Техас, 1,12%), Талсе (шт.Оклахома, 1,11%), Миннеаполисе (шт.Миннесота, 1,03%) и других производственных площадках на континентальной части США (11,17%). Ожидается, что работы будут завершены в марте 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительству по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) до 56 управляемых боеприпасов класса "воздух-поверхность" большой дальности AGM-154C JSOW. Максимальная стоимость заказа была оценена в сумму 185,5 млн. долл.

Несмотря на то, что покупка была одобрена почти семь лет назад, первые контракты на выполнение работ по производству боеприпасов были подписаны только в 2022 году.

Как предполагается, боеприпасы AGM-154C будут применяться в качестве вооружения истребителей F-16V ВВС Тайваня для поражения целей на большой дальности.

AGM-154C JSOW представляет собой оснащенную боевой частью массой 1000 фунтов планирующую авиационную бомбу, позволяющую при сбросе с большой высоты поражать цели на дальностях до 130 км. Разработанная для поражения укрепленных целей, AGM-154C оборудована двухступенчатой боевой частью, состоящей из большого 100-кг проникающего кумулятивного заряда и 145-кг основного заряда. Это позволяет поражать объекты противника, преодолев более 1,5 м железобетона. AGM-154C оборудована GPS/инерциальной системой навигации и инфракрасной ГСН для наведения на конечном участке полета.

AGM-154 JSOW версии Блок.3 (AGM-154C) оборудована новым каналом обмена данными, позволяющим осуществлять перенацеливание после пуска и поражать движущиеся морские цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Тайвань
Продукция
AGM-154
F-16
Компании
Raytheon
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