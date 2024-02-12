США напугали мир Россией и заработали миллиарды на продаже оружия (Kayhan, Иран)

Kayhan: американский ВПК заработал на русофобии 81 миллиард долларов в 2023 году

Американский ВПК хорошо заработал на русофобии в 2023 году, пишет Kayhan. При этом абсолютное большинство запросов на закупку американского оружия рассматривается в рекордно короткие сроки: в течение 48 часов при посредничестве Госдепартамента США.

За последние годы американские военные компании получили гигантские прибыли благодаря эскалации вооруженных конфликтов в различных регионах мира. Вместе с тем существует явная взаимосвязь между воинствующей внешней политикой Соединенных Штатов и усилением тенденций русофобии и синофобии со стороны американского правительства, а также со стороны американского ВПК. При этом даже американские аналитические и исследовательские центры, получая деньги от ВПК страны, затем также щедро снабжают своими русофобскими и синофобскими разработками американское правительство, а это ведет, в свою очередь, к росту русофобии и синофобии в других странах и регионах мира.

Последние, таким образом, чувствуют, что у них нет иного выхода, кроме как закупать оружие у Америки, поскольку они пребывают в постоянном страхе перед Россией и Китаем. В связи с этим американское авторитетное издание "Политико" (Politico) в одном из репортажей рассказало, как, словно на дрожжах, увеличивается количество сделок между предприятиями американского ВПК и покупателями в странах Европы и Азии при посредничестве Белого дома, Госдепа и других чиновников администрации президента Джо Байдена. Как подчеркнуло издание, абсолютное большинство (около 95%) запросов на закупку американского оружия рассматривается в рекордно короткие сроки: в течение 48 часов при посредничестве Госдепартамента.

Только за прошлый, 2023 год, американский оборонный комплекс получил прибыль в 81 миллиард долларов на продаже оружия и военной техники иностранным государствам. Эта цифра показывает, что продажи американского вооружения в сравнении с позапрошлым, 2022 годом, выросли более чем на 50%. По статистике Госдепартамента США, самыми дорогими контрактами стали поставки боевых (ударных) и транспортных вертолетов, а также пусковых установок ракет большой дальности, на сумму выше 30 миллиардов долларов. При этом основными покупателями стали Польша и Германия. Причины ясны: мало того, что эти страны являются государствами, входящими в блок НАТО, но помимо этого именно в этих государствах за последние годы значительно вырос запрос на русофобскую повестку.

При этом все страны НАТО стараются максимально укрепить и количественно нарастить самые передовые вооружения ради "грядущего и неотвратимого" противостояния с Москвой. К тому же американские официальные лица не устают повторять, что российская "оборонка", попавшая под американские санкции, была вынуждена покинуть значительную часть мирового рынка, что стало "полем возможностей" для американских военных компаний. Американские военные чиновники и крупнейшие магнаты ВПК хвастливо заявляют, что смогли "отобрать у Москвы" значительный сегмент мирового рынка вооружения.

Сумма сделок с оружием составила 157 миллиардов долларов

Общие доходы от продаж американского оружия стали самыми высокими за 2023 год, начав непрерывно расти с 2020 года. Тогда бывший президент США Дональд Трамп публично начал выступать в роли главного "промоутера" американской военной техники и помог американскому ВПК заработать первые 14 миллиардов долларов, которые были выручены от поставок Индонезии самолетов F-15 компании Боинг. Способствовала успеху продаж постоянная трансляция на эту страну региона ЮВА повестки о "растущей китайской угрозе".

За 2023 финансовый год общая сумма сделок, которые далеко не всегда были прозрачными, между предприятиями американского ВПК и зарубежными государствами составила 157 миллиардов 500 миллионов долларов. Сумма возросла по сравнению с 2022 годом, когда она составляла 153 миллиарда 500 миллионов долларов. Между тем конфликт между Россией и Украиной продолжается, и на долю граничащей с Украиной Польши пришлась самая крупная по стоимости сумма военных заказов в Европе, проведенных через Госдепартамент США — на общую сумму 29 миллиардов 750 миллионов долларов. Другие европейские союзники США также неоднократно обращались с запросами о продолжении импорта вооружения из этой страны. Военные контракты с США подписали Германия на восемь миллиардов 500 миллионов долларов, Чехия на пять миллиардов 600 миллионов, Болгария на миллиард 500 миллионов и Норвегия на миллиард долларов. Байден и другие высокопоставленные американские чиновники подчеркивали, что поставки военной техники в Европу заметно улучшили положение американского бизнеса в области военной промышленности.

Формирование "специального фонда" для противодействия Китаю

Крупные военные сделки также процветают и со странами Азии. Эта работа также тщательно контролируется Госдепартаментом США. Оп создал специальный фонд для "противодействию влиянию Пекина": из него субсидируются военные закупки союзников и партнеров США в Азии. В Вашингтоне знают, что даже при выделении субсидий все потраченное в кратном размере вернется позже в американский бизнес. Страны Азии ничуть не отстают от Европы по объемам заключенных военных контрактов с США. Так, Южная Корея подписала с США оружейную сделку на сумму 6,5 миллиарда долларов, Япония также намерена закупить у Соединенных Штатов оружия на сумму свыше миллиарда долларов.

Спецрепортаж подготовлен "Службой новостей" Kayhan