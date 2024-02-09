В прошлом году США приобрели у России рекордное количество урана

Несмотря на далеко не дружественные отношения между Соединёнными Штатами и Россией, сложившиеся после начала украинского конфликта, Вашингтон продолжал приобретать некоторую российскую продукцию и, в частности, уран.

Согласно данным американской статистической службы, за прошедший 2023 год Россия поставила США урана на 1,2 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это самый большой показатель за все время ведения статистики по этому направлению.

Закупив такое большое количество российского урана, в Вашингтоне решили напоследок показать, как они плохо относятся к России. В декабре прошлого года в США решили ввести запрет на импорт низкообогащенного урана из России. Соответствующий законопроект был одобрен в том же месяце Палатой представителей американского Конгресса.

Запрет должен действовать до 2040 года. Однако в законопроекте есть лазейка, позволяющая все же при определённых условиях покупать российский уран.

Перед вводом запрета Штаты в декабре прошлого года в два раза больше закупили российского урана - на общую сумму в 193,2 миллиона долларов. Про запас...

В конце 2023 года Россия находилась на первом месте по поставкам урана в США. За ней следовали Германия, Великобритания, Канада и ряд других стран, объемы закупок у которых, очевидно, Вашингтон будет теперь увеличивать, чтобы заполнить российскую нишу. Или продолжит делать закупки у РФ, например, через третьи страны? Этакий урановый реверс...