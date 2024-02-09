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ТАСС

WSJ: на один снаряд ВСУ приходится 10 российских

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Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

По данным издания, украинские войска находятся в невыгодном положении из-за нехватки всех видов вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов, на каждый их снаряд приходится 10 российских. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинских спецслужб.

По данным издания, украинские войска находятся в невыгодном положении из-за нехватки всех видов вооружений. При этом наиболее острый дефицит ощущается в артиллерийских подразделениях. Так, по словам неназванного представителя украинских спецслужб, на один выпущенный артиллерией ВСУ снаряд приходится 10 российских. Газета отмечает, что запасы боеприпасов "сильно истощены" в результате прошлогоднего неудачного контрнаступления.

Лидеры Евросоюза обещали в прошлом феврале поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз передаст Украине с февраля 2023 года по март 2024 года около 500 тыс. артиллерийских боеприпасов вместо обещанного 1 млн.

1 февраля в Еврокомиссии заявили, что Украине поставят новые танки, вертолеты, средства ПВО и 1 млн снарядов к концу этого года. 

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Украина
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Евросоюз
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