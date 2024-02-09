Кент казино работает по лицензии и предоставляет услуги на законных основаниях. Мультиязычный интерфейс дает возможность свободно чувствовать себя на платформе пользователям из разных государств. В один клик можно переходить в разные разделы и запускать интересующие игровые автоматы. Регистрация профиля занимает не больше 10 секунд. Для проведения финансовых операций предлагаются несколько удобных и безопасных платежных систем. Авторизованные клиенты получают доступ ко всем опциям казино.

Условия использования популярной игровой платформы

Кент казино официальный сайт быстро открывается во всех распространенных браузерах и стабильно работает на ПК и телефонах с любыми техническими характеристиками. Посетители имеют право создать одну уникальную учетную запись. Для этого нужно заполнить анкету на сайте и подтвердить электронный адрес. Дубликаты аккаунтов, обнаруженные службой безопасности при проверке, сразу же блокируются вместе с реальными и бонусными средствами на счетах.

Чтобы получить право пополнять счет и выводить призовые суммы, следует пройти верификацию. Для этого необходимо предоставить такие материалы, как:

скрин значимых страниц паспорта, включая ту, где размещаются сведения о точной дате рождения;

селфи геймера с удостоверением личности;

фото идентификационного кода.

Копии документов требуется отправить в службу поддержки казино. Проверка занимает не более суток. По окончанию в игровом аккаунте появляется отметка «Верифицирован».

Мобильная версия для игры на телефонах

Мобильная версия онлайн-казино изначально разработана под компактный размер и специфическое разрешение экранов портативных гаджетов. Она открывается автоматически, когда геймер входит в игровой зал через браузер планшета или смартфона. Картинка корректно отображается как в вертикальном, так и в горизонтальном вариантах.

На основной странице мобильного казино отображаются только ключевые кнопки. Переход в другие разделы происходит через всплывающее меню. Для использования платформы скачивать и устанавливать дополнительное ПО, отправлять сообщения, запускать анонимайзеры или VPN не требуется.

В мобильной версии доступны создание учетной записи, пополнение счета, платные игровые сессии, участие в разноплановых акционных мероприятиях. Бонусы, промокоды и кешбэк предоставляются зарегистрированным клиентам на тех же условиях, что и в браузерной версии казино. Автоматы корректно отображаются на компактных дисплеях. Чтобы нажимать клавиши панели управления, свайпать изображение в сторону не требуется. Безопасность финансовых операций и конфиденциальность личной информации гарантируются.