Lev casino открылось в 2023 году. Надежность игорного ресурса подтверждает действующая лицензия. Разрешение на проведение азартных игр в интернете выдано юрисдикцией Кюрасао.

По базовому функционалу Лев казино превосходит аналогичные веб-проекты, Превосходство проявляется в более разнообразной коллекции игровых автоматов и условиях доступа к игре на реальные деньги. Чтобы начать играть платно, достаточно зарегистрироваться и пополнить баланс. Верификация аккаунта не обязательна.

Каталог слотов

Игротека Лев казино сформирована из лицензионных аппаратов. В каталоге есть игры от более 25 производителей. Игрокам предлагается исключительно сертифицированный софт. Перед добавлением в каталог игровые автоматы тестируются. На этом этапе проверяются базовые параметры:

показатель отдачи;

уровень риска (волатильность);

частота выпадения бонусов;

изменение дисперсии в зависимости от величины ставки.

Средние значения ожидаемого возврата (RTP) составляют 95-96,8%. Показатели отдачи проявляются на продолжительном отрезке спинов. Чтобы получить возврат ставок в соответствии со значением разработчика, необходимо сделать не менее двухсот вращений.

Популярные игровые автоматы Lev casino

Среди клиентов казино особой популярностью пользуются слоты с бонусными функциями. Играть на деньги в аппараты с бонусами выгодно и интересно. Топовые видеослоты могут быть наделены сразу несколькими бонус-раундами. Например, фриспины и множители выплат, повторные вращения и дополнительные Вайлды, случайные события с моментальными выплатами, функция улучшения символов.

Популярные игровые автоматы предложены от разных производителей. Особым спросом пользуются слоты от компаний Endorphina, Betsoft, Evoplay, Novomatic и Pragmatic Play. Топовые игры: Joker Stoker, Gates Of Olympus, Book Of Ra и др.

Быстрые и безопасные выплаты выигрышей

Вывод выигранных денег осуществляется на карту или криптовалютный кошелек. В целях безопасности геймеру разрешается выводить средства на те же реквизиты, с которых вносились депозиты. Если у игрока нет возможности вывести деньги через тот же сервис, следует обратиться в службу поддержки игорного клуба.

Скорость выплат зависит от особенностей платежной системы. Кешаут на криптовалютные кошельки выполняется в течение нескольких минут. Выплаты на кредитную карту тоже приходят довольно быстро.