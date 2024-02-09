Войти
ЦАМТО

На Украине упростили процедуру списания военного имущества

268
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

ЦАМТО, 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, упрощающий процедуру списания военного имущества.

Согласно данным на сайте Верховной рады, документ был подписан Зеленским во вторник. Он вступает в силу на следующий день после его публикации, передает "РИА Новости".

Документ разрешает во время действия военного положения списывать имущество командиру воинской части стоимостью "за единицу военного имущества актом до 100 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 млн. гривен или 45,2 тыс. долл. – ред.) без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием".

"Введение упрощенной процедуры списания военного имущества предусмотрено в случае потери (уничтожения, разрушения) вследствие военных (боевых) действий. Такое имущество будет перечисляться в едином акте списания, который будет составляться комиссией и участниками или свидетелями события, при их наличии и будет подаваться на утверждение командующему", – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Рады.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
03.11.2021
США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины - Пентагон
01.06.2020
Заставили уйти: истребители России перехватили B-1B Lancer США
13.02.2019
Приземление Пентагона
23.09.2016
Украина напрасно надеется на "атомную помощь" Казахстана
09.10.2014
Экспорт израильского оружия сократился на миллиард долларов
30.07.2012
Минобороны РФ опровергло сообщения о базе ВМФ на Сейшелах
19.08.2008
Украинские РЛС теперь послужат небу над Европой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 09:59
  • 59104
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:54
  • 5
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 09.02 01:10
  • 9
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок