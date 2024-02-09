На Украине упростили процедуру списания военного имущества

ЦАМТО, 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, упрощающий процедуру списания военного имущества.

Согласно данным на сайте Верховной рады, документ был подписан Зеленским во вторник. Он вступает в силу на следующий день после его публикации, передает "РИА Новости".

Документ разрешает во время действия военного положения списывать имущество командиру воинской части стоимостью "за единицу военного имущества актом до 100 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 млн. гривен или 45,2 тыс. долл. – ред.) без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием".

"Введение упрощенной процедуры списания военного имущества предусмотрено в случае потери (уничтожения, разрушения) вследствие военных (боевых) действий. Такое имущество будет перечисляться в едином акте списания, который будет составляться комиссией и участниками или свидетелями события, при их наличии и будет подаваться на утверждение командующему", – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Рады.