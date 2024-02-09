"Успокойтесь!" Польский генерал призвал Варшаву не верить в слухи о Москве (Fakt, Польша)

Генерал Скшипчак: у России нет планов наступления на Польшу

Москва не повернет войска на Варшаву, заверил издание Fakt генерал Вальдемар Скшипчак. Военный объяснил, почему такой вариант развития событий нереален, и прокомментировал укрепления, которые поляки построили на границах с Украиной и Россией.

Россия захочет получить сухопутную границу с Калининградской областью? Такой сценарий в эфире радиостанции TOK FM представил эксперт по безопасности и кризисному управлению Марцин Самсель (Marcin Samsel). По мнению генерала Вальдемара Скшипчака, такой вариант нереален.

Россия нападет на Польшу? "У них нет потенциала"

"В случае конфликта между НАТО и Россией эта оккупированная Россией территория под названием Калининградская область будет ликвидирована. Никто в случае войны с Россией не захочет (и просто не сможет себе этого позволить) иметь в зоне своей ответственности Калининградскую область с российскими войсками", — сказал изданию Fakt бывший командующий Сухопутными войсками.

По мнению генерала Скшипчака, Польше не следует бояться нападения России. "У русских нет потенциала для проведения военной операции. Все их войска задействованы в конфликте на Украине, а те части, которые стоят у них есть в тылу, погоду не сделают. У них нет ни личного состава, ни техники, им не хватает танков, им не хватает всего. Спокойно, давайте не будем нагнетать панику. На сегодняшний день у россиян нет возможности начать против нас операцию", — отметил военный.

Какое направление наиболее опасно? Генерал объясняет

А что, если Россия все-таки решится на нападение? Генерал рассказал, какой регион наиболее уязвим для атаки. "Конечно, это Брестское направление в сторону Варшавы. Там они бы нанесли первый удар, потому что это направление для них наиболее доступное. На этом направлении можно было бы запланировать фортификационные работы. На данный момент я не вижу такой угрозы, потому что у россиян нет наступательного потенциала. Это все глупые фантазии", — оценил такой сценарий бывший командующий Сухопутными войсками.

Генерал также прокомментировал недавнюю публикацию газеты Rzeczpospolita, в которой сообщалось о строительстве инженерных укреплений в приграничной полосе с Россией и Белоруссией.

"Сооружаемые укрепления носят сиюминутный характер и не имеют ничего общего с укрепленными линиями обороны. На случай войны армия сооружает фортификационные оборонительные линии. Этим занимаются в мирное время, а не когда уже началась война, потому что тогда уже не до этого. В настоящее время работа ведется в авральном режиме. Это не имеет ничего общего с подготовкой военных позиций", — отметил генерал Скшипчак.

Автор: Лукаш Ковальский (Łukasz Kowalski)