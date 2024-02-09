Иностранцам интересна работа с Россией над Checkmate, сообщил разработчик

"Рособоронэкспорт": иностранные партнеры хотят работать с Россией над Checkmate

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Иностранные партнеры хотят совместно с РФ разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Михеев принимает участие в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"Иностранные партнеры "Рособоронэкспорта" заинтересованы в совместной разработке российского легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate. Его основное преимущество перед немногочисленными иностранными аналогами – открытая архитектура, что позволяет в рамках технологического сотрудничества создать перспективную машину, максимально адаптированную под требования заказчика. В ходе консультаций мы обсуждаем возможности совместной разработки и интеграции передовых бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения", - сказал он.

Кроме того, отметил Михеев, "Рособоронэкспорт" предлагает широкую линейку авиационных средств поражения, отвечающих требованиям именно для самолетов пятого поколения, которые заключаются в возможности внутрифюзеляжного размещения для снижения заметности, увеличения радиуса боевого применения.

"В качестве таких авиационных средств поражения недавно впервые за рубежом были представлены авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатая ракета Х-69", - сказал собеседник агентства.