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ТАСС

НИИ "Вектор" обсуждает вопрос размещения комплекса анти-БПЛА "Серп-ВС6" на колесном шасси

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СЕРП-ВС5
Система радиоэлектронного подавления малых БЛА "СЕРП-ВС5".
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

Благодаря такой модернизации "Серп" сможет прикрывать как непосредственно саму машину в движении, так и определенную территории вокруг нее, рассказал представитель компании-разработчика

ЭР-РИЯД, 8 февраля. /ТАСС/. НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") ведет переговоры с заказчиком для размещения на колесной базе новейшего противодронного комплекса "Серп-ВС6" для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии.

"На выставке в Саудовской Аравии радиоэлектронная система противодействия БПЛА "Защита" представлена в составе устройства подавления "Серп-ВС6" и модуля радиомониторинга (РМ). "Серп-ВС6" может использоваться как в стационарном положении, так и в перемещаемом - отличается коротким временем развертывания. Растущий спрос на средства противодействия беспилотникам заставляет нас активно совершенствовать и развивать линейку систем анти-БПЛА. Ведутся переговоры с заказчиками с возможностью размещения "Серпа" на колесной базе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, благодаря такой модернизации "Серп" сможет выполнять функцию по прикрытию как непосредственно самой машины в движении, так и обеспечивать прикрытие определенной территории вокруг нее.

НИИ "Вектор" в составе объединенной экспозиции, организованной АО "Рособоронэкспорт" на выставке World Defence Show 2024, впервые за рубежом показал новейшее устройство противодействия FPV-дронам "Серп-ВС6" и модуль РМ. 

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Страны
Саудовская Аравия
Компании
Росэлектроника
РОЭ
Проекты
БПЛА
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