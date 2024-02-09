"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности Эр-Рияда в совместном производстве оружия

Это является наиболее востребованным форматом сотрудничества и со стороны других ближневосточных стран, сообщил гендиректор госкомпании Александр Михеев

ЭР-РИЯД, 8 февраля. /ТАСС/. Совместное производство оружия является наиболее востребованным форматом сотрудничества как с Саудовской Аравией, так и с другими ближневосточными партнерами России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Совместные разработка и производство вооружения и военной техники на сегодня являются наиболее востребованным форматом сотрудничества со стороны не только Саудовской Аравии, но и в целом ближневосточных стран", - рассказал он.

Михеев подчеркнул, что спецэкспортер имеет большой опыт взаимодействия в рамках индустриального партнерства, в том числе в указанном регионе. "Мы предлагаем как совместно создавать новые образцы, так и локализовать производство разработанной в России новейшей продукции для ВВС, ПВО, сухопутных войск, военно-морского флота", - добавил гендиректор компании.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.