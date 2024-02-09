"Рособоронэкспорт" сообщил об интересе к бронемашинам "Тайфун" на Ближнем Востоке

Российские бронемашины класса MRAP различного назначения получили серьезное развитие в ходе спецоперации, отметил глава госкомпании Александр Михеев

ЭР-РИЯД, 8 февраля. /ТАСС/. Ближневосточные партнеры в курсе доработок российских машин MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected - бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой) по ходу СВО и проявляют значительный интерес к российским бронеавтомобилям как семейства "Тайфун", так и остальным. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Наши партнеры в регионе проявляют значительный интерес к российским защищенным автомобилям как семейства "Тайфун", так и другим. Российские бронемашины класса MRAP различного назначения получили серьезное развитие в ходе специальной военной операции, и наши партнеры знают, что они создаются и модифицируются с учетом опыта работы в боевых условиях", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия на выставке в Саудовской Аравии впервые показывает новейшую бронемашину класса MRAP для подразделений специального назначения ЗА-СпН "Титан". Пикап в противоминном исполнении имеет несущий кузов с V-образным днищем и антитравматические сиденья. Может быть оснащен боевым модулем с дистанционным управлением.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.