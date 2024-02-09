Войти
ТАСС

Саудовская Аравия в перспективе может закупить российские ТОС и стрелковое оружие

305
0
0
Тяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Тяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что эти виды вооружений хорошо себя показали в противодействии террористическим формированиям на Ближнем Востоке и в спецоперации

ЭР-РИЯД, 8 февраля. /ТАСС/. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" и стрелковое оружие неизменно пользуются интересом у ближневосточных стран, в перспективе их может закупить и Саудовская Аравия. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", оружие ближнего боя и стрелковое вооружение неизменно вызывают интерес у представителей вооруженных сил ближневосточных стран", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие виды вооружений Саудовская Аравия может в перспективе закупать у России.

По словам Михеева, эти виды вооружений показали отличные боевые качества как в противодействии террористическим формированиям на Ближнем Востоке, так и в спецоперации.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
Корнет
Солнцепёк
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
16.05.2023
"Рособоронэкспорт" отмечает беспрецедентный масштаб сотрудничества с Белоруссией в области разработки и производства оружия
17.02.2023
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
06.12.2022
Рособоронэкспорт представит более 400 образцов ПВН на выставке Vietnam Defence 2022 в Ханое
06.12.2022
"Рособоронэкспорт" представит во Вьетнаме дроны-камикадзе и экспортный Су-57Э
18.11.2019
Сделка на $2 млрд: Россия продаст саудитам С-400
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 09:59
  • 59104
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:54
  • 5
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 09.02 01:10
  • 9
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок