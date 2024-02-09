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ТАСС

В Ростехе сообщили о проработке облика новой БМП "Манул" для Минобороны

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БМП "Манул"
БМП "Манул".
Источник изображения: militarynews.ru

При комплектации новой техники будут использовать турбированный двигатель УТД-32Т, напомнили в холдинге "Высокоточные комплексы"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") совместно с Минобороны России прорабатывают облик перспективной универсальной платформы БМП "Манул". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании на Международной выставке вооружений World Defense Show 2024.

"В настоящее время совместно с Министерством обороны РФ ведутся работы по определению облика универсальной платформы БМП "Манул". Разработки не останавливаются, несмотря на значительно возросшую нагрузку по исполнению гособоронзаказа", - сообщили в холдинге.

Там напомнили, что при комплектации новой БМП планируется использовать более мощный, по сравнению с серийными БМП, турбированный двигатель УТД-32Т.

Новейшая БМП "Манул", разработанная "Курганмашзаводом", была впервые представлена на форуме "Армия-2020". Боевая машина отличается от БМП-3 передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Машина должна стать платформой для установки различных перспективных комплексов вооружения, что позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи конкретных заказчиков. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на этапах разработки, изготовления, обучения персонала, эксплуатации и ремонта.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
УТД-32
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
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