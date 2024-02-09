США заявили, что отсутствие их помощи вынуждает ВС Украины экономить боеприпасы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что ВСУ приходится выбирать, "какие другие системы дальнего действия применять"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Отсутствие американской военной помощи вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) экономно расходовать боеприпасы и осложняет ситуацию для Киева на всем протяжении линии фронта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он отвечал на вопросы журналистов на борту самолета президента США во время его следования в штат Нью-Йорк.

"Командиры на поле боя принимают очень трудные решения, - ответил Кирби на вопрос о том, как влияет на ВСУ прекращение отправки США военной помощи. - Мы знаем, что в некоторых подразделениях очень тщательно собирают боеприпасы, поскольку начали беспокоиться, что они закончатся. Они выбирают, какие другие системы дальнего действия применять. И россияне это знают, вот почему они запускают беспилотники и ракеты, вынуждая украинцев использовать средства противовоздушной обороны, которые, как они знают, сейчас не восполняются. Из-за этого приходится принимать очень трудные решения".

Рассуждая о том, к каким последствиям приведет взятие силами РФ Авдеевки, Кирби выступил с утверждением, что российская сторона может использовать город для "налаживания логистики".

На вопрос о том, повысилась ли угроза для украинских сил из-за того, что Киев не получает американскую военную помощь, сотрудник СНБ ответил: "Я думаю, есть риск по всей линии фронта - с востока на юг". По его словам, "риск есть не только вдоль линии фронта, но и в глубине Украины". Кирби в связи с этим констатировал, что РФ наносит удары по объектам "военно-промышленного комплекса" Украины.