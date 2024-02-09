Управятся сами: российскую бронетехнику превратят в роботов

На что способен комплекс «Прометей», который сделает танки, БМП и БТР беспилотными

Комплекс «Прометей», который превращает боевые машины в безэкипажные, разработан и проходит испытания, выяснили «Известия». По заявлению производителя, его можно устанавливать на любую серийную бронетехнику: БМП, БТР и даже танки. Они будут эффективны при эвакуации раненых, преодолении минных полей и доставке полезных грузов, полагают эксперты, но как полноценная боевая единица в условиях современного боя функционировать пока не смогут — это задача на ближайшее будущее. Как скоро «Прометей» поступит в войска и какие роботизированные системы уже используются в наших ВС — в материале «Известий».

Безэкипажное решение

В России завершена разработка комплекса для роботизации бронетехники, сейчас он проходит испытания, сообщили «Известиям» в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). «Прометей» можно устанавливать на БМП, БТР, танки и любые другие серийные образцы военной техники.

Он позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка-наводчика. При этом штатные места членов экипажа комплекс не занимает, то есть в зависимости от обстоятельств люди могут или занять свои места, или управлять машиной в дистанционном режиме.

БТР-82А ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в южном секторе спецоперации Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Такая машина-робот может перевозить подразделения мотострелковых войск, вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе находясь на плаву, — отметили в холдинге.

О разработке комплекса впервые сообщил в июле прошлого года индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. По его словам, с помощью «Прометея» можно превратить в робота любую машину — как колесную, так и гусеничную. Благодаря техническому зрению комплекс помогает машине в автономном режиме определять лучший маршрут и обрабатывать данные.

— Если совместить «Прометей» с перспективными системами управления огнем, получится настоящий «терминатор», — сказал Оздоев ТАСС.

Безэкипажные машины могут применяться в разных ситуациях, пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. Например, для эвакуации раненых или для преодоления минных полей. Кроме того, их можно приспособить для доставки боеприпасов и горючего в зону ведения боевых действий.

БМП-3 подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа во время учений на Кадамовском полигоне, 2022 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Это основные потребности, которые могут обеспечить такие системы. Кроме того, в перспективе безэкипажными можно сделать комплексы ПВО, — пояснил эксперт. — В этом случае будет вполне достаточно одного человека на несколько комплексов, эффективность ПВО резко возрастет. Но думаю, это вопрос не ближайшего будущего. Испытания — длительный этап. Ведь надо проверить не только сам комплекс, но и его окружение, взаимодействие с другими системами.

Перспективное направление

Роботизированные комплексы нужно использовать в ситуациях, когда у противника много противотанковых средств, он ведет интенсивный огонь, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Подобные «Прометею» системы в России создавались и до специальной военной операции, — уточнил он. — В частности, комплексы с оружием на платформе наших БТР, которые могут стрелять по дистанционной наводке операторов, саперные комплексы «Уран». Жизнь доказала, что их стоит использовать в зоне боевых действий, потому что помогают спасти жизни военных. Но человека, конечно, никто не заменит.

Создание боевых роботизированных машин — это одно из перспективных направлений, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Военнослужащий отдельного инженерно-саперного полка во время управления роботом-сапером «Уран-6» Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Но здесь есть нюансы. Да, они помогают сохранять личный состав, но в автономном режиме в условиях современного боя полноценно функционировать они не могут. Хотя работы в этом направлении ведутся, — объяснил Леонков. — У нас есть примеры безэкипажной бронетехники, в частности «Уран-6», который занимается разминированием сплошных минных полей. Свою эффективность он доказал в Сирии, на Северном Кавказе, а сейчас применяется в зоне СВО.

Саперный робот «Уран-6» выглядит как уменьшенная копия гусеничного тягача или бульдозера и может проводить разминирование в городской застройке, горной и лесистой местности. Его оснащают разными видами тралов, бульдозерным отвалом или механическим схватом. Катковый трал применяется на твердой поверхности, а на мягком грунте используется бойковый — на валу раскручиваются бойки, чтобы взрыхлять почву на несколько десятков сантиметров.

Пожарный робот «Уран-14» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kalashnikov Media

Если трал нащупает взрывное устройство, то оно либо сработает, либо придет в негодность. В случае детонации волна и осколки идут по фронтальному и боковым направлениям машины. Управляет аппаратом оператор, который находится сзади на расстоянии не менее 50 м. При сильном обстреле он может работать из укрытия с дистанции до километра. Четыре установленные на «Уране» камеры обеспечивают круговой обзор.

Пожарный «Уран-14» борется с огнем в зонах высоких температур и других условиях, опасных для человека. Он может тушить пожар на расстоянии 35 м пенной струей и 50 м — водяной. На аппарате установлен водяной пожарный насос производительностью 2 тыс. л в минуту. Робот оснащен поворотным схватом, который способен переносить груз массой до 2 т. Оператор может управлять техникой с дистанции в сотни метров, оставаясь в безопасной зоне. На комплексе установлены цистерны с водой и пенообразователем емкостью 2 тыс. и 600 л соответственно.

Роман Крецул

Юлия Леонова

Андрей Федоров