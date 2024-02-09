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ТАСС

Боррель: Украина не нуждается в поставках дронов, так как сама производит их

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Украинский БПЛА "Лелека-100"
Украинский БПЛА "Лелека-100".
Источник изображения: invoen.ru

По словам главы дипломатии Евросоюза, с начала военной операции России на Украине ЕС предоставил Киеву около €88 млрд помощи

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Украина не нуждается в поставках дронов, так как страна сама производит необходимое количество. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве, запись которой обнародовала Еврокомиссия.

"Относительно дронов: вам не нужна помощь. Я побывал на фабриках по производству дронов и был очень-очень удивлен способностью инженеров производить дроны высокого качества", - сказал он.

По словам Борреля, с начала военной операции России на Украине ЕС предоставил Киеву около €88 млрд помощи, €28 млрд из которых - военной. 

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