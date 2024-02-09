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ТАСС

В Чечне разработают рой дронов для разминирования

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Специалисты во время разминирования
Специалисты во время разминирования.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Дроны за короткий срок смогут просканировать большую территорию и построить карту мин

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Команда разработчиков из Грозненского государственного нефтяного технического университета им. Миллионщикова разрабатывает рой дронов для обнаружения мин и картирования местности. Представить прототип намерены уже в этом году, сообщил ТАСС инженер проекта Ислам Саламов.

"Наша система позволит сделать процесс разминирования более безопасным и быстрым. В одном рое [насчитывается] до 10 сверхлегких беспилотных летательных аппаратов размером 10 дюймов, которые оснащены металлодетекторами и могут взаимодействовать. В ближайшие три месяца планируем завершить разработку прототипа в рамках университетской стартап-студии", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что в России аналогов этой системе нет.

По его словам, дроны за короткий срок смогут просканировать большую территорию и построить карту мин для дальнейшего разминирования труднодоступных районов. "Они будут оснащены датчиками препятствий, обнаружения, координации и системы позиционирования. Строится карта очагов металла в режиме реального времени. Сам рой будет работать автономно, передавая данные диспетчеру", - добавил Саламов.

Команда студентов и молодых ученных уже завершила первоначальный этап проектирования и приступила к разработке программного обеспечения и системы крепления.

В 2023 году в Чечне на базе Российского университета спецназа (РУС) наладили производство дронов для нужд специальной военной операции. Сборку и выпуск коптеров осуществляют специалисты, прошедшие в РУС подготовку в этом направлении. 

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Россия
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