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В России создали насадку на АК для метания ручных гранат

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Граната Ф-1
Граната Ф-1.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Званцев

Специалисты предприятий из Миасса (Челябинская область) создали и передали в зону специальной военной операции насадки на автомат Калашникова (АК), которые позволяют метать ручные гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ТАСС.

«Предприятия, выпускающие продукцию мирного назначения, разработали собственное экспериментальное устройство для метания ручных гранат с помощью автомата Калашникова, сотрудничая с военными, усовершенствовали устройство. С его помощью гранату можно отправить на расстояние до 120 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «стакан» для метания гранат опробовали в боевых условиях. На основе наблюдений и отзывов бойцов специалисты доработали устройство. Партию усовершенствованных изделий передали военным разведчикам.

В августе стало известно, что в Донецкой народной республике разработали специальный переходник, который позволяет метать гранаты РГД-5 с помощью автомата.

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что участники спецоперации разработали переходник для АК-74, позволяющий запускать ручные гранаты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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