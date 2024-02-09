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ТАСС

В Берне выясняют, нарушила ли законодательство поставляющая БПЛА Украине компания

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Как отметил официальный представитель государственного секретариата экономики Фрасуаза Тшанц, SECO в настоящее время не может занять какую-либо позицию

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Государственный секретариат экономики (SECO), отвечающий в Швейцарии за экспортный контроль, выясняет, нарушила или нет законодательство зарегистрированная в стране компания Destinus, поставляющая БПЛА на Украину. Об этом сообщила ТАСС в ответ на соответствующий запрос официальный представитель SECO Фрасуаза Тшанц.

"SECO в настоящее время не может занять какую-либо позицию. В настоящее время проводится выяснение [этого вопроса], чтобы определить, было ли нарушено швейцарское законодательство", - сказала Тшанц.

Ранее информационный портал Watson и газета Le Temps сообщили со ссылкой на журнал Challenges о том, что зарегистрированная в швейцарском городе Пайерн компания Destinus поставляет беспилотники на Украину. Законодательство Швейцарии запрещает экспорт продукции военного назначения в районы вооруженных конфликтов, включая Украину. В публикациях СМИ приводятся заявления основателя Destinus Михаила Кокорича о том, что эта компания не производит в Швейцарии беспилотники военного назначения или их детали. БПЛА, поставляемые Киеву, производятся в Германии, Испании и Нидерландах, указывает портал Watson. Согласно сообщениям швейцарской прессы, в январе 2024 года Кокорич заявил, что отказался от российского гражданства.

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта 2023 года подтвердило запрет на такой реэкспорт. Вместе с тем в парламенте ведутся дискуссии по этому вопросу.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. Отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III .

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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Кокорич Михаил
Проекты
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Piranha
БПЛА
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