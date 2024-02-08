Российская компания выпустила самый мощный на отечественном рынке экзоскелет

С его помощью можно поднять до 60 кг, он произведён в основном из российских комплектующих

Российская компания TEN group (входит группу «ТехноСпарк») приступила к производству экзоскелета с номинальной грузоподъёмностью до 60 килограммов. По заявлению компании, это самая высокая грузоподъёмность среди всех подобных устройств отечественного производства. С помощью такого экзоскелета работники предприятий смогут поднимать, переносить и удерживать предметы.

Новый экзоскелет был выпущен по заказу горно-металлургической компании «Норильский никель», он весит более 20 килограммов. Для мониторинга эффективности работы в конструкцию встроен видеорегистратор с картой памяти. Экзоскелет будет использоваться службами ремонта техники для перемещения тяжёлых валов и агрегатов.

Мы запускаем серийное производство новейшего экзоскелета, чтобы удовлетворить потребность рынка страны. Потенциальный объём этого рынка в России, а это производство, добывающая и обрабатывающая промышленность, логистика, оценивается в 20 тыс. штук. При производстве будут использоваться в основном отечественные детали. Это избавит нас от влияния санкций. — Генеральный директор TEN group Юрий Бочаров.

Подобные устройства могут применяться в различных отраслях для снижения физической нагрузки на сотрудников, например на промышленных предприятиях и в сфере строительства, в службах ремонта техники — везде, где невозможно полностью отказаться от ручного труда. Экзоскелет не просто усиливает возможности человека, но и помогает не переутомляться, фиксирует правильное положение тела, чтобы избежать перегрузок, растяжений и других травм. Оператор экзоскелета практически не чувствует массы ноши: груз удерживает специальная лебёдка, что исключает мышечные нагрузки прямого действия.