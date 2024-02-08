Система Black Recon обеспечит автоматический захват возвратившихся дронов

Teledyne FLIR Black Recon

Беспилотники превратились в важнейшее средство ведения современной войны, чем не преминули воспользоваться ведущие технологические компании. Дочерняя компания Teledyne Technologies — Teledyne FLIR (США) представила автономную систему «Black Recon» для захвата вернувшихся с задания дронов.

Подставка размещается в задней части военной машины, рассчитана на автономный запуск и возвращение до трех небольших беспилотников вертолетного типа. Причем делать она это может с движущегося автомобиля без участия человека. К примеру, БПЛА, оснащенные камерами с функцией ночного видения, летят впереди движущейся машины или колонны, предупреждая о находящихся впереди препятствиях — минах, завалах, СВУ и других. Когда аккумуляторы беспилотника близки к полной разрядке, он подлетает к «аэродрому», где система Black Recon захватывает его прямо на лету за фюзеляж с помощью специального механизма, состоящего из шести роботизированных манипуляторов, после чего укладывает дрон в пусковой отсек.

Александр Агеев