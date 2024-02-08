Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне.

Что, если поразмышлять и подумать, какой смысл имеют произнесенные слова Президентом РФ Владимиром Путиным о создании демилитаризованной или так называемой «санитарной зоны» в приграничных с Россией областях – Харьковской, Сумской, Черниговской. При этом, не указывается конкретная ширина такой зоны, т.е. ширина зависит от дальности средств поражения ВСУ. Здесь предлагаем вспомнить изначально заявленные цели СВО российским Главнокомандующим – это демилитаризация Украины, ее денацификация и освобождение ДНР и ЛНР в административных границах.

По истечению двух лет спецоперации от данных целей никто не отказался. Стоит предполагать, что актуальной стратегической задачей на сегодняшний день по-прежнему является истощение ВСУ и всей западной машины в целом. Здесь как раз появляются первые результаты – беспорядки в Европе, забастовки граждан, попытки смены правящих режимов и это только начало. Но когда и при каких условиях стратегия может поменяться?

Стоит предполагать, если обстрелы со стороны ВСУ не прекратятся, появится еще одна официальная цель СВО – освобождение Харьковской, Сумской, Черниговской, и Одесской областей. Но возможно ли ее достичь без мобилизации? – Думаем, что нет и это понимает как режим Зеленского так и Запад, который уже начал подготовку к широкомасштабной войне на Восточно-Европейском ТВД. Здесь можно вспомнить и утечку информации из Бундесвера, о которой написал немецкий BILD. По немецкому замыслу именно 2025 год станет началом войны НАТО с Россией. Поэтому натовцы не скрывают, что крупнейшие учения Steadfast Defender-2024 являются подготовкой к войне.

Отметим, что в ходе учений противник будет осваивать новую систему разведки, отрабатывать массовую переброску техники по новым маршрутам движения с Запада, Юга и Севера на Восток в короткие сроки.

Таким образом, нельзя исключать, что российское руководство начало подготовку общественного мнения о необходимости освобождения новых территорий, а следовательно рано или поздно придется вернуться к вопросам о проведении мобилизации.

Павел Ковалев