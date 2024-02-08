"Группа Астра" и компания Innostage будут совместно развивать импортонезависимые проекты в сфере ИТ-технологий

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Разработчик системного и прикладного программного обеспечения "Группа Астра" и интегратор сервисов и решений в области информационной безопасности и информационных технологий компания Innostage подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве.

"Компании договорились о совместных действиях по продвижению и развитию продаж импортонезависимых решений, усилению технологической кооперации сторон, проведению маркетинговых активностей, нацеленных на информирование целевой аудитории, популяризации программных продуктов, а также сотрудничестве в рамках подготовки ИТ-кадров", - сказано в сообщении пресс-службы "Группы Астра", распространённом в среду.

Соглашение подписано на проходящем в Москве Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2024".

По данным пресс-службы, в планах партнёров - масштабные проекты по интеграции решений разработчика разной степени сложности. "Группа Астра" предоставила Innostage доступ к привилегированной технической поддержке, а также поможет с обучением команды Innostage специфике решений, входящих в экосистему вокруг операционной системы Astra Linux. Кроме того, были созданы совместные рабочие группы по всем направлениям сотрудничества для обогащения экспертизы обеих компаний.

Сообщается, что компании Innostage присвоен статус регионального интегратора "Группы Астра". Он подтверждает экспертизу Innostage при реализации крупных проектов в сфере информационных технологий и информационной безопасности.

"Используя экосистему решений "Группы Астра", заказчики интегратора смогут оперативно создавать полноценную ИТ-инфраструктуру. Будучи взаимосвязаны друг с другом, продукты разработчика позволят клиентам значительно сократить количество интеграционных проектов, необходимых для организации ИТ-инфраструктуры. В условиях её экстренной перестройки сегодня это имеет для заказчиков большое значение", - сказано в пресс-релизе.

Директор по работе с партнёрами и странами ближнего зарубежья "Группы Астра" Антон Рудевский отмечает, что Innostage - динамичная компания, которая реализует проекты различного уровня сложности по всей России.