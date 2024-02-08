Наука учит побеждать

В прочном сплаве военно-научной теории и практического боевого опыта – залог могущества и несокрушимости наших Вооружённых Сил.

Василий Трушин. Источник: redstar.ru

С самых давних времён между различными общностями людей возникали противоречия, которые зачастую разрешались путём применения силы. По мере общественного развития для более эффективного ведения вооружённой борьбы возникла объективная необходимость в специальных знаниях, требующихся для решения военных проблем. Со временем эти знания накапливались, систематизировались и совершенствовались, что закономерно привело к зарождению нового вида деятельности – военно-научной.

Сегодня уже нет сомнения в том, что обеспечение военной безопасности страны и её граждан невозможно без глубокой научной проработки перспективных направлений строительства, развития, подготовки, применения и обеспечения Вооружённых Сил.

Ведущую роль в решении этой важнейшей задачи играет Военно-научный комитет (ВНК) Вооружённых Сил Российской Федерации.

Накануне Дня российской науки и 212-й годовщины со дня образования ВНК председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Василий ТРУШИН рассказывает «Красной звезде» о вкладе военных учёных в дело укрепления обороноспособности нашего Отечества.

– Василий Викторович, расскажите, какова история зарождения и развития отечественной военной науки, с чего всё начиналось? Какие традиции были заложены выдающимися военными учёными прошлых столетий?

– Военная научная мысль Российской армии развивалась и совершенствовалась не одно столетие. Так, при Иване Грозном в русской армии появились первые уставы. В 1700 году при Петре I был разработан устав, названный «Краткое обыкновенное учение», а в 1716 году издан «Устав воинский». Однако как отдельная отрасль научных знаний отечественная военная наука зародилась в середине XVIII – начале XIX века.

К этому времени у русских вое­начальников сформировались взгля­ды на военную науку как на одно из действенных средств решения боевых задач. В этом деле знаковую роль сыграли видные военные теоретики и военачальники Пётр Александрович Румянцев и Александр Васильевич Суворов, написавший свою знаменитую «Нау­ку побеждать». Изложенное в ней требование «учить войска тому, что необходимо на войне» и ныне является руководящим принципом подготовки войск.

Активное развитие научной мысли того времени предопределило потребность в создании при Генеральном штабе Русской императорской армии военно-научных органов. Практическое воплощение этих идей взял на себя видный военачальник Михаил Богданович Барклай де Толли. По его предложению указом императора Александра I при Военном министерстве 8 февраля 1812 года (по новому стилю) был образован Военный учёный комитет. Именно с этой даты мы и ведём отсчёт истории нынешнего ВНК.

Неоценимый вклад в становление военной науки внесли первый председатель Военного учёного комитета генерал-лейтенант Иван Григорьевич Гогель, генералы Фёдор Фёдорович Шуберт, Николай Николаевич Обручев, Николай Петрович Михневич и другие талантливые военные деятели, чьи труды формировали новые взгляды на характер ведения современных войн.

Весомую лепту в военную теорию советских Вооружённых Сил внёс Михаил Васильевич Фрунзе. В его трудах были впервые разработаны теоретические основы советской военной доктрины, дана оценка характера возможной будущей войны как войны моторов.

Мощным импульсом в развитии возрождённой отечественной военной науки стала Великая Отечественная война. Одной из важных задач, решаемых военно-научными органами Генерального штаба Красной Армии в лице Управления по использованию опыта войны, стал сбор, обобщение и анализ материалов по изучению боевых действий. Полученный опыт организации данной работы позволил заложить основу для дальнейшего развёртывания военно-научной работы в мирных условиях.

Стремительное развитие вооружений в послевоенный период в очередной раз изменило взгляды на военную науку, в которой на передний план стали выходить новые разработки в области вооружений, в том числе реактивной авиации, ракетостроения, радиолокации, ядерного оружия.

Такое развитие военной науки не могло не отразиться на структуре органов, отвечающих за её организацию. В 1958 году, помимо Военно-научного управления Генерального штаба, был сформирован Научно-технический комитет Генерального штаба. В этот же период по всей стране начали создаваться многочисленные военные НИИ, отвечающие за развитие того или иного вида вооружений.

Очередным переломным моментом для военной науки стало окончание холодной войны и распад Советского Союза. И даже в этих условиях российскими военными учёными продолжались разработки в области развития стратегического вооружения, авиационной техники и кораблестроения. Научно-технический задел, полученный в тот период, позволил в последующем разработать виды вооружений, многие из которых актуальны и поныне.

Сегодня мы находимся на новом этапе развития военной науки, обусловленном возрастающей потребностью Вооружённых Сил в совершенствовании оперативного искусства и тактики, поиском новых способов решения боевых задач.

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Научная дискуссия по совершенствованию военно-исторической работы. Национальный центр управления обороны РФ. Июнь 2023 года.

– Что включает в себя само понятие «военная наука»? Каково содержание этого понятия?

– Военная наука – это система военно-научных знаний. Её структура достаточно сложна, так же как сложен и многогранен её объект – война.

Приоритетное место в этой системе, безусловно, занимает военное искусство, объединяющее стратегию, оперативное искусство и тактику. Исследования в области военного искусства охватывают широкий круг вопросов строительства Вооружённых Сил, планирования, ведения и всестороннего обеспечения военных действий стратегического, оперативного и тактического масштаба.

Особую значимость имеет военно-техническая наука. Она работает на оснащение Вооружённых Сил самым передовым вооружением и военной техникой, на достижение превосходства российского вооружения над вооружением противника.

Не менее важны и военно-специальные науки, включающие военную педагогику и психологию, военное право и военную медицину, а также военную историю.

Военная наука является прикладной наукой. В первую очередь она направлена на выработку рекомендаций для решения практических задач, стоящих перед Вооружёнными Силами и государством в области обеспечения военной безо­пасности.

В ходе СВО в ряде случаев была достигнута «технологическая внезапность» – состояние, когда противник просто не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие и, как следствие, не может организовать эффективное противодействие

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Проведение испытаний бронетанковой техники.

– Что собой представляет современный военно-научный комплекс Вооружённых Сил? Каковы тенденции и перспективы его дальнейшего развития?

– Военно-научный комплекс Вооружённых Сил условно можно разделить на две составные части. Первая – это вузовская наука, включающая научные подразделения более чем 30 военных вузов. В основном они специализируются на проведении оперативно-тактических исследований в интересах развития военного искусства. Вторая составляющая – «институтская» наука, сосредоточенная более чем в 20 научно-исследовательских институтах и центрах. Их задачи – определение перспектив развития вооружения и военной техники, разработка тактико-технических заданий на образцы вооружения, военно-научное сопровождение их разработки и проведение государственных испытаний.

Руководство Министерства обороны Российской Федерации, руководители центральных органов военного управления признают растущую роль военной науки и научных исследований, особенно в процессе принятия ключевых решений по вопросам строительства, подготовки и применения Вооружённых Сил, оснащения их современным вооружением. Принимаемые им меры являются прочным фундаментом для дальнейшего наращивания возможностей военной науки. В 2015 году министром обороны была утверждена Концепция развития военно-научного комплекса Вооружённых Сил на долгосрочный период, реализация которой (с некоторыми коррективами) продолжается и сегодня.

– Какие основные задачи поставлены перед возглавляемым вами органом управления отечественной военной наукой в современных условиях?

– В ряду основных задач ВНК – выявление вопросов, проработка которых требует научного подхода, направление научных ресурсов на их выполнение, а также создание необходимых условий для скорейшего внедрения в практику войск (сил) полученных результатов. Их решение осуществляется совместно с военно-научными и научно-техническими комитетами органов военного управления. Всего их 25. Военно-научные, морской, научно-технические комитеты – это «штабы» военной науки, «приводные ремни» между органами военного управления и научными структурами.

Остановлюсь только на основных направлениях деятельности ВНК и вопросах их практической реализации. Первое – это организация научной работы. Центральное место в её решении занимает планирование научных исследований в интересах обороны. В его основе план, утверждённый Президентом Российской Федерации на пятилетний период и охватывающий более 350 направлений научных исследований, проводимых как научно-исследовательскими организациями Министерства обороны, так и научными учреждениями других министерств и ведомств.

Второе направление деятельности ВНК – выработка единой военно-технической политики в области разработки и модернизации ВВТ и её реализация при формировании государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Для этого комитетом проводится анализ мировых тенденций развития вооружений, в том числе технологий, применяемых для их создания. На его основе формируются исходные данные для развития системы вооружений, а также определяются требования к новым образцам ВВТ.

Центральное место в выработке военно-технической политики занимает работа Научно-технического совета Министерства обороны, председателем которого является начальник Генерального штаба. На заседаниях совета рассматриваются наиболее значимые вопросы развития военного искусства и вооружений, предложения органов военного управления по открытию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также ход выполнения уже ведущихся работ.

Важное значение имеют организация и контроль военно-научного сопровождения НИОКР, выполняемых в интересах создания новых образцов вооружения для армии и флота. Также специалистами комитета разрабатываются нормативные документы, регламентирующие порядок разработки военной техники и принятия её на вооружение.

Ещё одно направление приложения усилий ВНК – организация мероприятий по развитию военно-научного комплекса Вооружённых Сил. В рамках её решения комитетом разработан и постоянно совершенствуется методический аппарат оценки результативности и эффективности деятельности как научных организаций, так и каждого научного работника в отдельности.

Особенно следует остановиться на задаче Военно-научного комитета по организации изучения и обобщения боевого опыта.

Помимо указанных задач, ВНК осуществляет также организацию военно-исторической работы, издательской и научно-информационной деятельности в Вооружённых Силах.

– Василий Викторович, как организовано изучение опыта ведения боевых действий в ходе СВО? Насколько оперативно он анализируется и реализуется в конкретных управленческих решениях, совершенствовании и доработках образцов вооружения и военной техники?

– Изучение и обобщение боевого опыта СВО ведётся с самого начала операции. В штабах объединений, соединений и воинских частей сформированы подразделения по обобщению боевого опыта, назначены офицеры, организующие эту работу.

В научных организациях и вузах изучение боевого опыта ведётся по двум направлениям: совершенствование тактики действий войск и совершенствование вооружения и военной техники.

В рамках первого направления военными учёными изучается и обобщается опыт проводимых операций и наиболее поучительных отдельных боёв (общевойсковых, воздушных, противовоздушных, морских), вскрываются и анализируются проблемы, осуществляется поиск их решения, разрабатываются рекомендации по способам ведения боевых действий, применению образцов и комплексов вооружения, совершенствованию организационной структуры, уточняются требования к ВВТ.

Результаты этой работы оперативно доводятся до войск в виде информационных бюллетеней, методических пособий, справочников и памяток, внедряются в программы подготовки военнослужащих и обучения в высших военно-учебных заведениях. Только за прошедший год разработано и издано более 400 таких документов.

Безусловно, СВО дала импульс развитию военной науки. Опыт специальной военной операции показал, что существующие стратегические, оперативные и тактические взгляды, изложенные в наших руководящих документах, в целом правильные и соответствуют современным условиям.

Тем не менее практика ведения военных действий в ходе СВО постоянно наполняется новым содержанием, способами и приёмами применения вооружения, методами руководства войсками. Задача военной науки – уловить эти изменения, достоверно их описать и осмыслить.

По направлению совершенствования вооружения организован сбор информации от воинских частей и подразделений, которые непосредственно применяют это оружие на поле боя. Ведь пока оружие не испытано реальным боем, судить о его качестве в полной мере невозможно. Следуя этому правилу, каждому образцу вооружения даётся оценка его боевой эффективности, а также рекомендации по доработке и модернизации. Проводится оценка тактико-технических характеристик зарубежных образцов. Так, с начала СВО проанализировано свыше 100 трофейных образцов вооружения.

Предприятия отечественного ОПК в кратчайшие сроки дорабатывают образцы вооружения, далее совместно с профильными научно-исследовательскими институтами проводятся испытания и военно-технические эксперименты: сначала – на испытательных полигонах Министерства обороны, затем – в боевых условиях.

В этой связи значительно возрос объём проводимых испытаний. Необходимые доработки незамедлительно внедряются в производство серийных образцов, а также учитываются при разработке новых ВВТ. Так, по результатам данной работы предприятиями ОПК совместно с НИО Минобороны России внесены изменения в конструкцию более 300 образцов.

Примерами могут служить средства противодронной и противоминной защиты, устанавливаемые на всю российскую бронетехнику, маскировочные комплекты, средства РЭБ в переносном и мобильном исполнении, средства для повышения автономности аппаратуры связи.

Отмечу, что в ходе СВО в ряде случаев была достигнута «технологическая внезапность» – состояние, когда противник просто не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие и, как следствие, не может организовать эффективное противодействие.

В целом работа по совершенствованию вооружения отлажена. Особенности решения научных задач в условиях СВО существенно изменили работу сотрудников военных НИИ. Военные учёные тесно взаимодействуют с конструкторами, всё больше времени проводят на испытательных полигонах, сборных пунктах повреждённых машин.

Несомненно, важным направлением развития военно-научного комплекса является привлечение молодых специалистов, их всесторонняя поддержка и мотивация к проведению новых исследований

Источник изображения: redstar.ru

Испытание танка Т-26 в защитном обвесе. Научно-испытательный автобронетанковый полигон АБТУ РККА. 1935 год.

– Военная наука, несомненно, не может существовать и развиваться обособленно, вне общегосударственной системы научной деятельности. Какое место она занимает в ней?

– Для научно-исследовательских учреждений Минобороны России крайне важно находиться в постоянном контакте с внешними научными структурами – институтами РАН, организациями высшей школы и общественными научными организациями, деятельность которых в той или иной степени посвящена оборонной тематике.

Например, в конце 2023 года Правительством Российской Федерации введена в действие отдельная подпрограмма фундаментальных и поисковых научных исследований в интересах обороны страны и безо­пасности государства, являющаяся составной частью Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период на 2021–2030 годы.

Другим прикладным направлением стало сотрудничество военного ведомства с Фондом перспективных исследований. В рамках подписанного в 2014 году соглашения в интересах Минобороны России реализуются более 20 научно-технических проектов по практической отработке технологий, способных повысить боевую эффективность российского вооружения.

В свою очередь военные вузы и научные организации министерств сотрудничают с Академией военных наук. Многие члены академии входят в состав рабочих групп и исследовательских коллективов по изучению проблем стратегического сдерживания, развитию оперативного искусства, анализу войн и вооружённых конфликтов, а также составлению долгосрочных прогнозов о характере и масштабах войн будущего. Среди них особо выделю первого вице-президента академии Николая Ивановича Турко, вице-президентов заслуженного деятеля науки Валерия Петровича Баранова, Сергея Петровича Белоконя, заслуженного военного специалиста Александра Владимировича Сержантова, руководителей отделений АВН Валерия Леонидовича Махнина и Игоря Валентиновича Бочарникова.

– Каков примерный портрет современного представителя военной науки?

– Военный учёный сегодня – это, как правило, офицер, имеющий профильное образование и учёную степень в области военных или технических наук либо работающий над диссертацией. Он обладает необходимыми знаниями, опытом службы в войсках и научных подразделениях, глубоко погружён в предмет исследований и нацелен на решение поставленной научной задачи или проблемы.

Быть профессионалом в научной деятельности – это значит обладать широтой познаний. Это вообще традиция русской научной школы. Ещё одно важное качество военного учёного – научная принципиальность и беспристрастность. Таких специалистов в научных подразделениях Министерства обороны много. Они составляют золотой фонд военной науки. С каждым годом их число растёт. И естественно, ставка в этом вопросе делается на молодёжь.

– А что делается для привлечения молодёжи в научную деятельность в интересах обороны государства?

– Мы имеем ряд механизмов, обеспечивающих отбор и направление в НИО наиболее одарённых, имеющих склонность к научной деятельности офицеров. В первую очередь это адъюнктура вузов. Её суммарная ёмкость составляет более 1300 офицеров.

Отдельно выделю научные роты, создание которых началось по решению министра обороны в 2013 году. За 10 лет своего существования они преобразились из экспериментальных подразделений в один из полноценных элементов военно-научного комплекса. На сегодняшний день таких подразделений 17. Из них восемь входят в состав Военного инновационного технополиса «ЭРА», расположенного в городе Анапе.

Помимо практически значимых научных результатов, приносимых операторами, научные роты позволили сформировать кадровый резерв не только для организаций Минобороны России, но и для предприятий ОПК. Только за прошлый год число специалистов, продолживших работать в оборонной сфере после завершения службы в научной роте, составило 115 человек.

– Одна из форм работы ВНК – ежегодные конкурсы Министерства обороны. Расскажите, пожалуйста, насколько они способствуют повышению престижа военной науки? В каких ещё соисканиях и конкурсах могут принять участие не только военные учёные, но и наиболее талантливые военнослужащие и гражданский персонал Вооружённых Сил, которые служат и работают не в вузах и НИИ Минобороны?

– Несомненно, важным направлением развития военно-научного комплекса является привлечение молодых специалистов, их всесторонняя поддержка и мотивация к проведению новых исследований.

С 2015 года по решению министра обороны проводится конкурс среди научных работ, выполненных молодыми учёными военно-научных и образовательных организаций. Основной критерий для участия – возраст соискателей не старше 35 лет. Помимо вознаграждения и особого знака «Лучший молодой учёный Министерства обороны Российской Федерации», лауреаты конкурса получают возможность участия и в других аналогичных мероприятиях.

Одним из них является конкурс на лучшие научные работы в Министерстве обороны, который также проводится Военно-научным комитетом. Здесь борьба происходит между авторскими коллективами организаций военно-научного комплекса. Так, количество лауреатов ежегодно составляет до 50 человек.

Стоит сказать, что участие военных учёных не ограничивается конкурсами, проводимыми Военно-научным комитетом. Представители НИО и вузов Министерства обороны успешно участвуют в соискании грантов и премий на федеральном уровне. Например, в 2023 году одним из победителей конкурса на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных стал сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Иван Фисенко за исследования в области ядерной физики.

Участие в научных конкурсах открывает многие двери для профессионального роста. Так что быть военным учёным – это не только интересно, но и почётно.

В течение 2023 года на страницах «Красной звезды» публиковались очерки о победителях научных конкурсов. Безусловно, это способствовало повышению престижа и авторитета военных учёных. Большое спасибо вашей газете, талантливым журналистам за поддержку военной науки.

– Василий Викторович, у вас есть возможность со страниц газеты «Красная звезда» обратиться к ветеранам научной деятельности, действующим военным учёным и поздравить их с Днём российской науки.

– Накануне празднования Дня российской науки выражаю слова благодарности и признательности ветеранам Вооружённых Сил, посвятившим свою жизнь военной науке, заложившим основы для её дальнейшего совершенствования. Искренне благодарю личный состав научных подразделений органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации за верность военной науке, порученному делу, за труд на благо Родины.

Особая благодарность офицерам, военным учёным, выполняющим свой воинский и научный долг в зоне специальной военной операции.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в решении научных задач, дальнейших достижений в деле защиты нашей Родины, повышении боевых возможностей наших Вооружённых Сил!

Олег ГРОЗНЫЙ, "Красная звезда"

Фото из архива ВНК Вооружённых Сил РФ