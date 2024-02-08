Польша готова покопаться в закромах: у нее есть интересное для ВСУ оружие (Wnp.pl, Польша)

WNP: в Польше предложили поделиться с Украиной советским оружейным наследством

Без внешней помощи Украина не выживет, пишет WNP. Чтобы обеспечить ей военное преимущество и самой подстраховаться, Польша готова поделиться тем, что у нее есть. Автор статьи перечисляет оружие, которое Варшава могла бы отдать Киеву. Среди него много советского "наследства".

Украинцы разбили вдребезги миф о второй армии мира, но русские вооружаются и угрожают войной НАТО. Без внешней помощи Украина не выживет. Это конфликт на уничтожение. Для победы необходимо военное преимущество. Польша уже передала Украине много оружия, но на этом ее помощь не заканчивается.

Высказываемые ранее Западом опасения по поводу передачи Украине наступательных видов вооружения, а затем и оружия большой дальности и, следовательно, эскалации конфликта, к счастью, остались в прошлом.

Страны Евросоюза и Америка начинают понимать, что единственное, с чем действительно считается Путин, это сила. Западные лидеры все больше утверждаются во мнении, что мирные переговоры с Россией не гарантируют мира.

Сейчас нельзя оставлять Украину одну. Европа подает хороший пример

Остается только надеяться, что пока Украина защищается, Россия не сможет развязать мировую войну. Не только американские, но и европейские лидеры начали понимать, что дешевле поддерживать Украину, чем отправлять собственные войска для защиты восточного фланга НАТО.

Помощь Запада, его военные усилия, по-прежнему необходимы. Без этой помощи Украина не сможет себя защитить. Запад сделал уже очень много, но это не значит, что пришло время отвернуться от Украины.

Европа подала хороший пример. После многочисленных перипетий 1 февраля 2024 года ЕС единогласно принял пакет помощи Украине. Несмотря на имеющиеся разногласия, в ближайшее время, вероятно, это сделает и Конгресс США.

Недавно Польша подытожила свой вклад в конфликт на Украине. Ее участие в поддержке нашего соседа, несмотря на большие проблемы с модернизацией собственной армии и нехватку вооружения, можно назвать если не огромным, то, по крайней мере, значительным.

Мы сделали много, но это еще не все. Объявлен новый пакет военной помощи Украине

По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика (Cezary Tomczyk), стоимость оборудования, переданного нами Украине бесплатно, составляет 3,5 миллиарда злотых. Да, нам не приходится мериться размером помощи с США, которые поддержали Украину на 79 миллиардов долларов, но для самой мощной армии в мире это было не особо чувствительно, даже если речь идет о боеприпасах, которых для пополнения собственных запасов нужно все больше и больше.

Польша отправляла технику Украину прямо с армейских складов, что сразу же ощутили военные, поскольку дефицит вооружения сказывался на их обучении и службе.

Мы уже сообщали, сколько и какое оружие (используя польско-украинские источники, поскольку о многих сделках наше Минобороны умолчало) передала Польша Украине. Под конец правления "Права и справедливости", когда бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава прекратит передачу вооружений Украине, потому что Польше самой нужно вооружаться, отношения между нашими государствами стали худшими за последние десятилетия.

Визит нового премьер-министра Дональда Туска на Украину был воспринят как перезагрузка испортившихся отношений и возобновление Польшей военной поддержки Украины. Премьер-министр Туск во время этого визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Коалиция для Украины. Мы можем действовать также в рамках многонациональных проектов

К передаче вооружения Киеву призывает также объявленный недавно Министерством обороны Великобритании очередной этап финансирования в рамках многонациональных проектов IFU (International Fund for Ukraine) в размере 896 миллионов фунтов.

К этой коалиции государств, в которую входят Великобритания, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция и Литва, Польше следовало бы как можно скорее присоединиться.

Тем более что задачи коалиции в значительной степени соответствуют возможностям польской оборонной промышленности. К сожалению, времени у нас остается мало, потому что заявки будут приниматься только до 16 февраля.

Среди одиннадцати перечисленных коалицией задач, поставка Украине систем ПВО и противодействия БПЛА, малые радары ПВО, а также ремонт зенитных ракет бывшего СССР, таких как "Куб", "Игла" и "Стрела".

Речь также идет о поставке индивидуальных и устанавливаемых на транспорт средств РЭБ для противодействия БПЛА. Здесь Польше есть чем похвастаться.

Каковы возможности польской промышленности в рамках проектов IFU и что еще Польша в рамках анонсированного премьер-министром Туском пакета военной помощи могла бы предоставить воюющей Украине?

Мы передали Украине постсоветские танки Т-72, пора передавать еще

Прежде всего, речь идет о постсоветском вооружении, которое у нас еще имеется, хотя и в небольшом количестве, но которое уже мало используется в польской армии. Примером могут служить танки Т-72, которых вместе с новыми польскими танками РТ-91 мы передали Киеву общим счетом 300 машин.

У нас есть еще более сотни Т-72, которые стоят без дела. Нам они не нужны, а украинцам очень пригодятся. Украина берет все, что может воевать, не откажется она и от этих польских танков, тем более что ВСУ сами такими пользуется, как, впрочем, и Россия.

Украинцы перед отправкой на фронт модернизируют эту технику. Польские Т-72, например, получили реактивную броню.

Украине также помогли бы зенитные и противоракетные комплексы

Что касается радаров ПВО, зенитных комплексов постсоветского происхождения типа "Нева" и "Куб", а также систем для борьбы с дронами, то тут польским компаниям есть чем похвастаться.

Примером может служить трехкоординатная РЛС дальнего радиуса действия P-18PL (до 900 км), создание которого стало прорывом в области производства систем комплексной противовоздушной и противоракетной обороны в Польше. РЛС P-18PL разработал консорциумом, состоящий из предприятия PIT-Radwar (лидер) и Военно-технической академии.

У нас еще есть системы средней дальности NUR-15, которые позволяют обнаруживать воздушные суда даже с расстояния 240 км. Однако у них есть один недостаток —они нуждаются в сильной противовоздушной обороне, поскольку, работая в S-диапазоне, они уязвимы для атак вражеской авиации с помощью радиолокационных ракет.

Украинцам также нужны системы для противодействия дронам

У нас также имеется радар малой дальности Bystra с самой современной на настоящий момент антенной AESA, используемой сухопутными войсками для обеспечения потребностей самоходных зенитных ракетных комплексов Poprad.

Нам также есть чем похвастаться в области системах "антидрон", в которых так нуждаются украинцы. В Польше в этой сфере большую роль играют частные компании.

Именно эти компании первыми предвидели спрос на данный вид техники. Благодаря инновационному подходу к решению проблем эти компании успешно заняли нишу техники для борьбы с БПЛА.

Таких компаний много. Среди наиболее известных — фирма Advanced Protection Systems (APS), которая в сотрудничестве с британской MSI Defense Systems поставляет на Украину системы SKYctrl для мониторинга, обнаружения и ликвидации беспилотных летательных аппаратов. Данная техника уже есть в польской армии.

Такие системы предлагает также фирма AP-Flyer, которая первой в Польше начала их производство; они уже используются в Польше.

Компания Hertz New Technologies System является производителем известной не только в Польше сетецентрической системы Hawk, которая автоматически подает сигнал тревоги при обнаружении беспилотника и эффективно нейтрализует нарушителя, а также может определить положение его оператора.

Модернизированные постсоветские зенитные установки "Куб" и "Нева"

У нас также есть возможности поддержать Украину поставкой зенитно-ракетными комплексами времен СССР "Нева" или "Куб" вместе с ракетами. Как мы уже сообщали, на Украине воюют переданные Польшей ЗРК С-125 "Нева", которые Польша отправила туда еще в декабре 2022 года.

Эти ЗРК, установленные на шасси танка Т-72, были нами модернизированы, оснащены цифровыми регистраторами и кондиционером, а также системой гидравлического разворачивания и сворачивания радиолокационной станции наведения ракет SNR.

В 2020 году у польской армии было 11 комплексов (33 пусковых установки) "Нева". По неофициальным данным, не менее 20 таких пусковых установок мы уже передали Украине. Однако кое-что у нас еще осталось, а на фронте они сейчас очень нужны.

Еще один ЗРК — управляемые ракеты земля-воздух системы 2К12 "Куб", разработанные в СССР, которые в семидесятых годах поступили на вооружение Войска Польского. У нас их 20, если, конечно, часть из них уже не попала на Украину.

Ударные вертолеты Ми-24 с ракетными системами — мы их больше не будем использовать

Остается нерешенным вопрос о передаче Украине очередных ударных вертолетов Ми-24. Из-за отсутствия у нас противотанковых управляемых ракет они не подходят для выполнения задач "воздушного танка".

Украинцам удалось то, что Польша пытается сделать годами. Они модернизировали вертолеты Ми-24 для взаимодействия с западными ракетными системами и теперь эти машины служат им верой и правдой на поле боя. По данным американских СМИ, недавно Польша тайно передала Украине 12 из 24 принадлежащих ей боевых вертолетов Ми-24.

Почему бы не передать остальные, если для выполнения важнейших для них боевых задач нашей армии они не подходят? То же самое касается артиллерийских систем "Гвоздика" или чешских пушек "Дана".

Известно, что "Гвоздика" уже воюет на Украине. Сколько их — неизвестно. В 2021 году в Польше было 332 таких гаубицы. Большая часть этих орудий была доработана до варианта 2С1Т. Часть из них мы уже передали Киеву. Могли бы передать еще.

Это лишь некоторые из систем вооружения, которые уже не относятся к новейшим, но зато хорошо зарекомендовали себя на Украине.

Помогая Украине, мы помогаем себе. Украина защищает Европу. Помощь Киеву по-прежнему актуальна, и это понимает все больше союзников Украины во всем мире.

Автор: Влодек Калета (Włodek Kaleta)

Комментарии читателей:

Danziger

Обожаю писовскую пропаганду.

sdf123

Хватит уже отдавать все этой дебильной Украине!

Skorpion

Что ты несешь, Калета??? Все, что ВСУ могут "разбить вдребезги", это соседский забор, когда ездят под градусом, как американцы. Целое НАТО не может обеспечить достаточное количество артиллерийских боеприпасов Украине! А вот у России таких проблем почему-то нет. Они израсходовали советские запасы и сегодня способны производить около 3 миллионов снарядов тяжелой артиллерии в год (122-203 мм). И это еще у них работает только половина заводов, которые способны производить такие ракеты. То же самое касается танков. (…) Мифом, пан Калета, является не российская армия, а НАТО, этот бумажный тигр, который бежал из Афганистана, Сирии. В спровоцированной янки прокси-войне на Украине НАТО демонстрирует полную неподготовленность и крайнюю слабость. Вот какова реальность.