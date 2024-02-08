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ТАСС

В Новосибирской области дефицит кадров в ОПК вырос до 2 тыс. человек

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В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой")
В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой").
Источник изображения: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В регионе это составляет треть от всей кадровой потребности в сфере промышленности

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Нехватка кадров в оборонно-промышленном комплекса (ОПК) Новосибирской области, которая является крупным производственным центром РФ, выросла на треть, до 2 тыс. человек на начало 2024 года. В регионе это составляет треть от всей кадровой потребности в сфере промышленности, сообщила ТАСС министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

В прошлом году заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов сообщал, что дефицит составляет 1,5 тыс. человек.

"В промышленности открыты около 8 тысяч вакансий, в том числе около 2 тыс. рабочих мест - это потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщила она.

Бахарева уточнила, что всего по состоянию на начало года в региональном банке вакансий содержится около 39 тыс. предложений работы. Большее число сотрудников требуется в промышленности, строительстве, транспорте, здравоохранении и образовании. Перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса является закрытым.

Министр пояснила, что задача подбора необходимых кадров для предприятий решается центрами занятости населения совместно с организациями высшего и среднего профессионального образования. "Для соискателей, желающих поменять место работы, сформирована система краткосрочного обучения по востребованным на рынке труда профессиям и компетенциям. Для этого используются ресурсы национального проекта "Демография" и региональной программы "Содействие занятости населения". Центрами занятости населения организуются специализированные мероприятия по подбору персонала необходимой квалификации для работодателей. Это специализированные ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, аукционы специалистов, презентации организаций", - подчеркнула она.

Новосибирск - один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Ранее замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в области выросло количество компаний, производящих продукцию для нужд армии. Всего в перечень предприятий ОПК было включено 95 предприятий. 

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Россия
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