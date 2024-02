Компания Dassault Aviation перегружена заказами на истребитель Rafale

В блоге Лондонского института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) опубликован небезынтересный материал Tim Lawrenson, Douglas Barrie "Dassault’s whirlwind of Rafale orders may be too much of a good thing" ("Поток заказов на Rafale может оказаться слишком хорошим для Dassault") о том, что французская компания Dassault Aviation перегружена переизбытком заказов на истребитель Rafale, ставший хитом мирового аэрокосмического оборонного рынка, и неясно, сможет ли она обеспечить соответствующие объемы производства самолетов.

Сборка истребителей Rafale на предприятии французской компании Dassault Aviation в Мериньяке (с) Dassault Aviation

Объем заказов Dassault на Rafale достиг новых высот. Хоть избыток заказов - это хорошая проблема, но все же это проблема.

Компания Dassault регулярно подчеркивает свою способность начать поставку боевых самолетов Rafale потенциальным заказчикам всего через три года после подписания контракта. Однако недавний шквал продаж Rafale может сделать это 36-месячное обязательство менее выполнимым и даже поставить под угрозу некоторые будущие сделки.

По оценкам IISS, производственный задел Dassault по Rafale вырос до 228 самолетов. Это число отражает подтверждение Индонезии в январе 2024 года о том, что она возьмет последние 18 самолетов из 42 предварительно заказанных Rafale (о чем было объявлено два года назад), а также заказ Франции на 42 самолета в декабре 2023 года.

Производственные мощности

Большой портфель заказов может создать проблемы для заключения сделок в ближайшей перспективе, при этом особое давление на промышленное производство Rafale ожидается в период 2026-33 годов. За этот восьмилетний период Dassault должна поставить в общей сложности 174 самолета для Франции (последний заказ на 42 самолета), Индонезии (42), Объединенных Арабских Эмиратов (80) и Египта (последние 10 самолетов из последующего заказа на 30).

Dassault также поставляет вооруженным силам Францию давно задержанные 27 самолетов из заказа, размещенного в 2009 году, а также 12 самолетов для восполнения самолетов, ппрданных Парижем из наличия Греции. Кроме того, Афины еще не получили последние четыре из шести новых Rafale, заказанных в 2021 году, а также еще шесть дополнительных, заказанных в 2022 году.

В прошлом году французская авиастроительная компания планировала произвести 15 Rafale, но изготовила только 13. Компания пока не давала прогнозов по производству на 2024 год, хотя в этом и следующем году, учитывая высокий спрос, ожидается увеличение объема производства. Тем не менее, маловероятно, что ежегодное количество поставляемых самолетов быстро возрастет до середины 2020-х годов.

Если Dassault будет производить в среднем по 20 Rafale в год в 2024 и 2025 годах, то в период с 2026 по 2033 годы ей необходимо будет поставить 188 самолетов. Это означает, что темпы поставок должны составлять почти 24 самолета в год. Достичь такого показателя к 2026 году, вероятно, вполне возможно, учитывая, что ранее Dassault удалось увеличить производство до более чем 20 самолетов в год, когда Египет, Индия и Катар ожидали поставок. Однако Индия недавно объявила о своем твердом намерении заказать 27 самолетов для своего военно-морского флота в 2024 году, и Нью-Дели, вероятно, захочет получить их задолго до 2033 года. При таком сценарии требуемая скорость производства Dassault может быть ближе к 27 самолетам в год. ВВС Индии также давно заявили о своем намерении приобрести еще 36 самолетов, что может поднять необходимый уровень поставок выше 31 Rafale в год.

Dassault заявила, что может увеличить производство по меньшей мере до трех самолетов в месяц, что значительно разгрузит узкие места. В пользу компании говорит и то, что она может переключить рабочих с производства бизнес-джетов Falcon, объем заказов на которые в прошлом году сократился. Однако на пути к выпуску большего количества самолетов еще много препятствий. Хотя Dassault в значительной степени полагается на внутреннюю цепочку поставок для Rafale, которая в некоторой степени изолирует ее от глобальных проблем с поставками, компания и ее поставщики от проблем не застрахованы. Нехватка инженерных кадров также может помешать резкому увеличению производства Rafale. В реальности промышленная машина по выпуску Rafale должна более чем удвоить свой годовой объем производства. Такие решения неизбежно означают расширение штата сотрудников, производств и инструментальной базы, что требует значительных инвестиций. Некоторые поставщики могут опасаться, что темпы производства в 30 с лишним самолетов в год не будут устойчивыми и могут обременить их дорогостоящими избыточными мощностями, если спрос впоследствии упадет.

Что это может означать для любого нового заказчика, который может разместить новый крупный заказ в ближайшие пару лет, и для трехлетнего обязательства Dassault по поставкам? Возможно, Dassault еще сможет скорректировать свои планы, чтобы уложиться в 36-месячный срок первой поставки. Но это может означать, что заказчик будет получать лишь символическое количество - один или два самолета в год - в течение длительного периода времени. Большинство новых заказчиков, заключающих крупные контракты, захотят получать не менее шести самолетов в год, чтобы обучить группы летного и наземного личного состава и создать полноценные эскадрильи - и достижение этих показателей может оказаться непреодолимым препятствием.