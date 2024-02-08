Американская разведка советует Украине сдаться

Не только в Европе, но и в Америке, где спланировали и реализовали проект "Украина", теперь громко заявляют: спасение украинцев отныне — дело рук самих украинцев. И сделать это они могут только одним способом: запросить переговоры прямо сейчас, пока есть шанс сохранить страну хоть в каком-то виде.

"Украина потеряла убитыми и ранеными целое поколение молодых людей. У нее также заканчиваются боеприпасы, военное снаряжение и военные запасы, — мрачно подводит итоги двух лет боевых действий The New York Times. — Хотя Европа только что утвердила экономическую помощь Украине в размере 54 миллиардов долларов, именно американские деньги обеспечивают военную силу Киева. Но большинство республиканцев в палате представителей Конгресса сейчас выступают против дальнейшей помощи Украине. И даже проукраинские республиканцы спрашивают чиновников администрации Байдена, какая стратегия может вывести ситуацию на поле боя на Украине из нынешнего тупика".

Общая тональность материала, озаглавленного "Мир на Украине" — не правда ли, странная откровенность?! — откровенно минорная. Хотя штатный корреспондент Джулиан Барнс не упускает возможности напомнить читателям, что "российская армия понесла урон, ее самое современное вооружение утрачено, а модернизация ее вооруженных сил отложена на годы". Но даже это придуманное обстоятельство не дает журналисту повод заявить, мол, Украина еще сможет победить и вернуть себе свои земли.

На статью в The New York Times стоит обратить внимание хотя бы потому, что газета поддерживает Демократическую партию. То есть служит площадкой для выступлений в первую очередь тех, кто согласен с текущей политикой президента Джо Байдена и курсом Америки на дальнейшую поддержку Украины в качестве средства сдерживания и ослабления России. И тут вдруг — такая оплеуха! Дескать, пора мириться, одолеть русских украинцы шансов почти не имеют, все плохо, все пропало…

Еще одна причина прислушаться к внезапным откровениям NYT — личность самого Джулиана Барнса. Профессиональный журналист и давний сотрудник газеты, он хорошо известен в США в качестве специалиста по деятельности американских спецслужб. Такой работой невозможно заниматься без тесного контакта с представителями этих самых служб — если не сказать, без прямой вовлеченности в их деятельность.

Тесная связь с разведкой часто делает аналитиков (и они зачастую полностью отдают себе в этом отчет!) каналом легализации и вброса важной для спецслужб информации. Так что можно с изрядной долей уверенности считать: почти все, что написал в статье мистер Барнс, представляет мнение если не всего разведсообщества США, то его немалой части. Той самой, что имеет солидный вес и может, а главное — хочет влиять на решения политического истеблишмента Америки.

Стоит, правда, помнить, что реальные разведчики, в отличие от книжных или киношных, не претендуют на всеведение и тоже совершают ошибки. Они всего лишь делают их реже, и то лишь потому, что оперируют сведениями, недоступными другим аналитикам. А значит, способны точнее предсказать развитие событий. Но не гарантировать точность предсказаний.

Хотя в ситуации с Украиной не нужно быть разведчиком, чтобы понять: катастрофа все ближе. Киевская хунта, с самого начала представлявшая собой придаток к американским и европейским "ястребам", сдохнет при любой попытке слезть с финансовой и материально-технической иглы Запада. А антироссийский "шприц" стремительно пустеет.

"Деньги Конгресса могут стать решающим фактором между плохой сделкой и не очень плохой сделкой. Положительное решение американских законодателей укрепило бы позиции Украины за столом переговоров, — делает вывод Джулиан Барнс. — Без этого Путин может оказаться прав в своих расчетах о том, что он сможет продержаться дольше, чем Запад".

Слово "может" в последней фразе явно лишнее. Все остальное — правда.

Теперь о том, в чем американский журналист ошибается. Он считает, что американские деньги могут дать Киеву шанс хоть немного исправить ситуацию. В реальности они лишь продлят агонию. Если США найдут-таки возможность подкинуть Киеву денег и оружия, это приведет к тому, что хунта откажется от "не очень плохой сделки" — и превратит ее в "очень плохую".

Первая — это безусловное прекращение сопротивления и обсуждение за столом переговоров условий, на которых Украина будет денационализирована, демилитаризирована и откажется от планов на вступление в НАТО. А вот вступление в Евросоюз, кстати, в условиях сделки может вообще не обсуждаться. Сегодня уже очевидно, что принятие Киева в состав ЕС только усилит европейские центробежные тенденции и ускорит распад союза.

Вторая сделка, которую NYT называет "очень плохой" — это полная потеря Украиной государственности. До нее может дойти, если киевская хунта решит воевать до последнего украинца. В скором времени, когда рухнет линия украинской обороны, страна 404 начнет стремительно распадаться на части. И на них тут же найдутся претенденты.

Правда, в Европе начали осознавать, что Москва вряд ли согласится на такое разбазаривание Украины. А вступать в конфликт со страной, которая одержит победу в самом крупном военном противостоянии с начала XXI века, европейские страны вряд ли захотят. Но утащить под шумок небольшой кусочек Галиции или Закарпатья могут.

"Наиболее вероятным исходом боевых действий в 2024 году будет сохранение тупиковой ситуации. Этот тупик определит, как закончится этот военный конфликт", — пророчествует аналитик NYT мистер Барнс. Понятно, что американским спецслужбам и политикам хотелось бы именно этого. Дело в том, что подобное затягивание никак не может устраивать Россию. Ей нужно как можно скорее иссечь украинский гнойник, чтобы обезопасить восточную Европу от риска нового нацистского заражения.

На то, что Москва не намерена замораживать конфликт в нынешней фазе, указывает многое. Это и неторопливое, но постоянное давление на многих участках фронта, который в итоге откатывается на запад. И возобновившиеся массированные удары по украинской инфраструктуре, большая часть которых сегодня приходится на сборочные предприятия ВПК, транспортные артерии и систему обеспечения горючим. Все это указывает на то, что российская армия готовиться к более активным действиям.

У Киева еще есть шанс прислушаться к советам американских разведчиков и аналитиков и попроситься за стол переговоров. Но делать это надо быстро. Когда фронт покатится на запад, останавливать его будет некому. Запад самоустранится, Украина не сможет, а Россия, скорее всего, не захочет.

Антон Трофимов