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На Купянском направлении расчеты «Торов» ведут беспощадный бой с дронами ВСУ

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Тор-М2
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2».
Источник изображения: https://kupol.ru/

В зоне специальной военной операции расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» войсковой группировки «Запад» ежедневно и в круглосуточном режиме ведут поиск и уничтожение воздушных объектов противника.


На Купянском направлении расчеты ЗРК «Тор-М2», вскрыв хитрости запуска БПЛА, к которым прибегает противник, успешно обнаруживают и поражают воздушные цели на различных дальностях и высотах. Зенитчики ведут разведку и уничтожают как ударные летательные аппараты, так и разведывательные дроны противника.


В частности, в ходе одного их боевых дежурств расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ.


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2».
Источник: https://kupol.ru/

Расчет занял позицию, и обнаружил приближающиеся вражеские БПЛА при помощи радиолокационной станции кругового обзора. Затем бойцы произвели пуски ракет, поразив дроны противника, которые украинские боевики собирались использовать для корректировки и наведения целей артиллерии.


«Зенитный ракетный комплекс «Тор» – самый лучший всепогодный комплекс в мире. С его помощью поражаем цели, такие как беспилотные аппараты, самолеты, вертолеты, управляемые ракеты. На счету моего расчета на данный момент за СВО 92 пораженные воздушные цели. Такие как БпЛА «Байрактар», «Лелека», «Мара», «Фурия». Обнаружил, доложил, принял решение, поразил цель. Дежурство ведем постоянно, 24/7», - цитирует Минобороны РФ слова начальника расчёта ЗРК «Тор-М2» с позывным «Гиза».


Неудивительно, за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО начальник расчёта ЗРК «Тор-М2» награжден боевой наградой:


«Получил медаль Жукова за точное выполнение поставленных задач по прикрытию командного пункта и подразделений бригады», - добавил зенитчик «Гиза».


Как отмечают в департаменте информации Минобороны РФ, уникальные характеристики этого зенитного ракетного комплекса позволяют зенитчикам обеспечивать надежную защиту войсковой группировки в различных условиях.


Военные отмечают, что возможности «Тора» значительно расширяют круг задач по охране наземной армейской группировки, обеспечивая огневое прикрытие при совершении марша, наведении переправ, занятии районов, а также обороняя от ударов с воздуха стационарные огневые позиции артиллеристов и ракетчиков.


Следует отметить, что ЗРК малой дальности «Тор-М2» разработан, производится и модернизируется на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2».
Источник: https://kupol.ru/

Ракеты комплекса «Тор-М2» способны уничтожать цели на расстоянии более 15 км и на высоте до 12 км. Каждый комплекс вооружен 16 зенитными управляемыми ракетами, и потому расчет ЗРК способен самостоятельно отразить вражеский авианалет или массированную атаку дронов.


Модификация ЗРК «Тор-М2» гарантированно поражает все типы существующих воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, корректируемые планирующие авиабомбы, а также любые БПЛА и снаряды реактивных систем залпового огня.


Независимые эксперты единодушны в мнении: ЗРК «Тор-М2» не имеет аналогов в мире среди любых других зенитных ракетных комплексов малой дальности.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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