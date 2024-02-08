Вооруженные конфликты никогда не будут прежними. Украина переписала правила (The Washington Post, США)

WP: спецоперация на Украине переписала правила вооруженных конфликтов

Происходящая на Украине революция в военном деле переписывает правила вооруженных конфликтов, пишет WP. Генералы в Москве и Киеве дали оценки боевым действиям и пришли к одинаковым выводам. При этом анализ российского специалиста отличается новизной и поражает, указывает автор статьи.

Дэвид Игнатиус

Оценивая обстановку на поле боя спустя два страшных года после начала зашедших в тупик "позиционных" боевых действий, высокопоставленные российские и украинские генералы делают одинаковый вывод. Танки, пилотируемые самолеты и традиционные ударные силы — это легкая добыча для противника, а современные беспилотники и цифровые системы управления боем могут иметь решающее значение.

Россия осознала то, что Украина поняла более года тому назад: это война алгоритмов, в ходе которой цифровые разведывательные данные и системы наведения переписывают правила вооруженного конфликта. "Туман войны", с которым командиры сталкивались на протяжении столетий, рассеялся. В новом, ставшем прозрачным боевом пространстве передвижения крупных войсковых формирований сразу становятся заметны, и войска подвергаются опасности.

Проанализировать оценки российских и украинских военных помогли комментарии, опубликованные за последние две недели бывшим начальником российского Генерального штаба Юрием Балуевским и главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Они появились, соответственно, в российском издании "Армейский стандарт" и на вебсайте украинского министерства обороны.

Об этих комментариях военачальников мне сообщил бригадный генерал в отставке Кевин Райан (Kevin Ryan), работавший в Москве американским военным атташе, а затем преподававший в Белферовском центре Школы государственного управления имени Кеннеди. Он перевел эти статьи, а потом отправил их специалистам по России. Залужный выступил с аналогичными комментариями о важности беспилотников в интервью, опубликованнном в ноябре в издании TheEconomist. Но российский анализ отличается новизной и поражает.

"Эти два противника делают во многом одинаковые выводы", — пишет Райан в сопроводительной записке к комментариям военачальников. Генералы признают, что в украинском боевом пространстве "никакое сосредоточение войск, большое или малое, невозможно скрыть от вездесущей разведки, которая ведется беспилотными авиационными системами и спутниками", отмечает Райан.

Происходящая на Украине революция в военном деленаглядно показывает, почему отказ конгресса утвердить пакет американской военной помощи Киеву станет сокрушительным ударом для этой страны. Россия совершенствует свое мастерство в ведении цифровой войны, и Залужного тревожит то обстоятельство, что партнеры "исчерпали запасы ракет и боеприпасов", и не могут "определить приоритеты в предоставляемой военной помощи", что мешает действиям ВСУ.

Комментарии Балуевского похожи на сигнал тревоги, которым он хочет разбудить своих коллег российских офицеров. Он утверждает, что так называемая специальная военная операция на Украине "стала беспрецедентной проверкой буквально всех составляющих военного дела и военного строительства". Свой анализ генерал изложил в предисловии к сборнику военно-научных статей, о котором в "Армейском стандарте" кратко написал российский журналист Сергей Вальченко.

Балуевский подтверждает точку зрения многих западных комментаторов, заявляющих, что на Украине оборона превзошла наступление. "ПВО одержала неожиданный триумф над военной авиацией, которая не только лишилась способности массово действовать над территорией противника, но и над своей территорией вынуждена летать и базироваться с опаской", — пишет он.

По словам генерала, танк "стал одной из главных жертв опыта боевых действий последних двух лет". Он оказался "легко обнаруживаемой и легко поражаемой целью". Кроме того, "танк оказался очень уязвим для мин". Точно так же "невозможность сосредоточения войск заставляет … вести боевые действия мелкими подразделениями и отдельными боевыми машинами".

Балуевский довольно язвительно отзывается об эффективности российского оружия. "Налицо качественное превосходство артиллерии НАТО, — признает он. — СВО выявила значительное отставание отечественной артиллерии и ракетных систем и требует приоритетного кардинального их перевооружения в ближайшие годы".

Победителями в этом вооруженном конфликте стали беспилотники. "Беспилотная авиация стремительно и безоговорочно завоевала воздушное пространство", — утверждает Балуевский. Залужный согласен с такой оценкой и отмечает, что "беспилотные системы вместе с другими видами оружия являются едва ли не единственным средством, позволяющим выбраться из тупика окопной войны".

Залужный сетует на превосходство России в живой силе, а также на "неспособность Украины улучшить комплектование ВСУ личным составом без применения непопулярных мер", таких как общенациональный призыв. Он разошелся с президентом Владимиром Зеленским во мнениях о необходимости такой тотальной мобилизации, и это стало одной из причин напряженности между ними. Говорят, что Зеленский даже готов отправить главнокомандующего в отставку.

Как я уже писал после октябрьской поездки в Киев, Украина измотана военными действиями и медленно истекает кровью. Залужный косвенным образом признает усталость от войны, ратуя за более активное применение беспилотных систем с целью "уменьшения людских потерь … сокращения степени участия традиционных средств поражения … и ограниченного привлечения тяжелой боевой техники".

Для США простой урок заключается в том, что, Америка должна срочно продолжить оказание военной помощи Украине. Кроме того, Соединенные Штаты должны сосредоточиться на поставках важного высокотехнологичного оружия. Те системы, которые вызывают нескончаемые дебаты, такие как танки и истребители F-16, не так важны, как дроны, системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы типа постановщиков помех.

Российский и украинский генералы согласны с тем, что лучшее оружие на сегодня — это маленькие и дешевые системы, такие как FPV-дроныс функцией вида от первого лица, которые поражают цели подобно крошечным террористам-смертникам, и которые почти невозможно остановить. Пугающая правда состоит в том, что этого молчаливого убийцу может купить и применять кто угодно, в любой точке Земли. Генералы сходятся во мнении, что в военных действиях наступил новый день.

Комментарии читателей

Naterbob

Кроме того, что поддержка Украины — это вопрос морали, что она помогает сдерживать дальнейшую агрессию Путина, у США есть вполне эгоистичные причины помогать Украине и дальше. Вооруженный конфликт в этой стране — пример современной войны, и из него наши военные могут извлечь немало уроков.

Tzzz

Лозунг Великой старой партии … Трамп прежде всего, Путин во вторую очередь, Америка в третью. Разворачивается настоящая американская трагедия.

2295Suza

Все дело в боеприпасах. Европа не в состоянии поставить обещанное количество. Видимо, ей трудно увеличить производство. Есть и другая причина. Производители оружия не могут получить разрешение от местных властей на расширение производственных мощностей!

Stockinator20

Будем надеяться, что наша "Команда" следит за этим и думает, как воплотить в жизнь усвоенные уроки. Интересно, может, ВМС надо пересмотреть роль ударных авианосных групп? Насколько они уязвимы? На карту поставлено очень многое!

Thatpj

Вывод из их оценки следующий. Более масштабная война просто невозможна. Если все такие технологически продвинутые, везде будет тупик и застой.