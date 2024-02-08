Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза

Путин поручил новому Ситуационному центру вести сопровождение заседаний Совбеза

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Информационно-техническое сопровождение заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности России будет вести Ситуационный центр Совбеза, указ президента РФ Владимира Путина о создании этого центра опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Информационно-техническое сопровождение проведения заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности осуществляет Ситуационный центр Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе. За работу Ситуационного центра, по указу, будет отвечать аппарат СБ.

Совет безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Согласно положению об аппарате Совбеза, его основными задачами, в числе прочих, являются информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента России и СБ РФ по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной, экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества РФ с другими странами, по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.