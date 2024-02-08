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ТАСС

Швейцария пригласила Китай на встречу по украинской "формуле мира"

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

По словам начальника федерального департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассиса, "у КНР прочные отношения с Россией, это может внести вклад в достижение мира"

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Швейцария предложила Китаю принять участие в саммите по украинской "формуле мира" в Берне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на начальника федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что обратился с этой просьбой к министру иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине. "У Китая прочные отношения с Россией, это может внести вклад в достижение мира", - отметил Кассис на пресс-брифинге.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил планы участия Китая в саммите Берне, заявив, что Китай будет "по-своему содействовать мирному процессу".

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать в Берне саммит по так называемой формуле мира. Комментируя эту инициативу, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать "формулу мира", "которая является набором ультиматумов в адрес России". Он также пояснил, что в отсутствие РФ "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций. 

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Китай
Россия
Швейцария
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