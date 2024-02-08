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Военное обозрение

Российская ПВО сбила ранее не встречавшийся нашим военным реактивный БПЛА ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские войска продолжают расширять номенклатуру используемых в конфликте с ВС РФ дронов. Часть беспилотников для ВСУ поставляет Запад, другие же производятся непосредственно на Украине.

Согласно сообщению от ТГ-канала «Военный осведомитель», российская ПВО сбила ранее не встречавшийся нашим военным реактивный БПЛА ВСУ. К публикации прилагаются соответствующие фото обломков.

Источник изображения: topwar.ru

В материале говорится, что боевая часть дрона помимо взрывчатки содержала шрапнель в виде металлических шариков. Очевидно, что противник планировал применять беспилотник для ударов по личному составу ВС РФ и легкобронированной технике. Впрочем, с учетом участившихся обстрелов исключительно мирных объектов в российских городах, не стоит исключать, что подобные дроны могут быть использованы и для терактов.

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Источник изображения: topwar.ru

Касательно силовой установки неопознанного БПЛА, сообщается, что в нем использовался немецкий реактивный двигатель P400-PRO, который можно свободно приобрести в интернете. Таким образом, вполне вероятно, что новые беспилотники собираются на украинских предприятиях. Собственно, на это указывает и маркировка, где встречаются надписи на кириллице.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что ранее в командовании ВСУ заявляли, что рассматривают вариант с массовым использованием дронов, чтобы нивелировать проблему с нехваткой боеприпасов.

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Украина
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