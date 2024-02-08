Войти
ЦАМТО

ВВС Перу завершили модернизацию первого вертолета Ми-35П

545
0
0
Вертолет Ми-35п
Вертолет Ми-35п.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

ЦАМТО, 7 февраля. Военно-воздушные силы Перу завершили модернизацию первого полученного в 2011 году транспортно-боевого вертолета Ми-35П.

Как сообщает Defensa.com, службы технического обслуживания (SEMAN) и электроники (SELEC) завершили программу модернизации кабины первого вертолета Ми-25П (регистрационный номер FAP 696) ВВС Перу.

Вертолет прошел проверку во 2-й авиагруппе (Витор, регион Арекипа) с применением соответствующих технических инструкций и бюллетеней производителя для определения перечня работ по продлению летной годности. После этого он был передислоцирован на авиабазу Лас-Пальмас в Лиме, где на SEMAN была возложена ответственность за работы по структурной модификации кабины, а на SELEC – за установку, среди прочего, многофункционального тактического цифрового дисплея Garmin G500H Txi, цифрового радиовысотомера, системы внутренней связи, а также аварийной системы в кабинах пилота и стрелка.

В настоящее время ведется работа по модернизации второго транспортно-боевого вертолета Ми-35П с регистрационным номером FAP 695, который должен быть возвращен в войска в ближайшее время.

Ми-35П с регистрационным номером FAP 696 (серийный номер 070390) изготовлен в 2010 году. Он входил в партию из шести Ми-171Ш и двух Ми-35П, приобретенных в июле 2010 года у ФГУП "Рособоронэкспорт" на сумму 107,9 млн. долл. Из них три Ми-171Ш и два Ми-35П были переданы в состав ВВС Перу, оставшиеся три Ми-171Ш – в армейскую авиацию. Оба Ми-35П были переданы ВВС Перу в апреле 2011 года и входят в состав 2-й авиагруппы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Продукция
Ми-17
Ми-35
Ми-8АМТ
Компании
РОЭ
Похожие новости
10.04.2017
LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
13.01.2014
Россия поставит Перу 24 вертолета Ми-171Ш
26.10.2011
Поставленные ВВС Перу вертолеты Ми-171Ш оснащены новыми системами, повышающими эффективность их боевого применения
18.10.2011
Перу завершила приемку российских вертолетов
11.05.2011
Рынки Перу и Венесуэлы наиболее привлекательны для российского оружия - эксперт
06.04.2011
Первые два вертолета Ми-35П прибыли в Перу
17.04.2007
На выставке LAAD-2007 под эгидой "Рособоронэкспорта" будут представлены 18 российских производителей военной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 18:18
  • 59091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 17:33
  • 6
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 12:54
  • 4
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 21:48
  • 1
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ