ВВС Перу завершили модернизацию первого вертолета Ми-35П

ЦАМТО, 7 февраля. Военно-воздушные силы Перу завершили модернизацию первого полученного в 2011 году транспортно-боевого вертолета Ми-35П.

Как сообщает Defensa.com, службы технического обслуживания (SEMAN) и электроники (SELEC) завершили программу модернизации кабины первого вертолета Ми-25П (регистрационный номер FAP 696) ВВС Перу.

Вертолет прошел проверку во 2-й авиагруппе (Витор, регион Арекипа) с применением соответствующих технических инструкций и бюллетеней производителя для определения перечня работ по продлению летной годности. После этого он был передислоцирован на авиабазу Лас-Пальмас в Лиме, где на SEMAN была возложена ответственность за работы по структурной модификации кабины, а на SELEC – за установку, среди прочего, многофункционального тактического цифрового дисплея Garmin G500H Txi, цифрового радиовысотомера, системы внутренней связи, а также аварийной системы в кабинах пилота и стрелка.

В настоящее время ведется работа по модернизации второго транспортно-боевого вертолета Ми-35П с регистрационным номером FAP 695, который должен быть возвращен в войска в ближайшее время.

Ми-35П с регистрационным номером FAP 696 (серийный номер 070390) изготовлен в 2010 году. Он входил в партию из шести Ми-171Ш и двух Ми-35П, приобретенных в июле 2010 года у ФГУП "Рособоронэкспорт" на сумму 107,9 млн. долл. Из них три Ми-171Ш и два Ми-35П были переданы в состав ВВС Перу, оставшиеся три Ми-171Ш – в армейскую авиацию. Оба Ми-35П были переданы ВВС Перу в апреле 2011 года и входят в состав 2-й авиагруппы.