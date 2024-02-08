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Военное обозрение

Саудовская Аравия закупит турецкие беспилотные надводные корабли для Королевских ВМС

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Источник изображения: topwar.ru

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжает работу Международная выставка по обороне и безопасности World Defense Show - 2024, которая завершится завтра. На одном из крупнейших международных мероприятий множество стран и компаний не только демонстрируют новейшие образцы вооружений и военной техники, но и договариваются о заключении сделок на их закупку.

Одним из наиболее привлекательных покупателей является страна-организатор выставки, расходы на оборону которой в 2022 году составили 75 млрд долларов. По этому показателю Саудовская Аравия находится на пятом месте экспертного рейтинга, уступая только Индии, России, Китаю и США. Королевство уделяет большое внимание оснащению вооруженных сил самыми современными видами вооружений и военной техники различного назначения, закупаемых у иностранных производителей.

Онлайн-издание Naval News, освещающее военно-морскую тематику, сообщает, что на выставке в Эр-Рияде Национальная компания механических систем (NCMS), выступающая организатором стенда Саудовской Аравии, представила масштабную модель беспилотного надводного корабля MARLIN (USV) в различных модификациях. Беспилотник военного назначения был разработан турецкими компаниями Aselsan и Sefine Shipyard для Королевских ВМС и вскоре может поступить на их вооружение. Модель представлена в различных вариантах полезной нагрузки, к которой впервые добавлены две пусковые установки противокорабельных ракет Kuzgun в кормовой части судна.

В беседе с Naval News представитель NCMS рассказал, что переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются в ожидании получения окончательных требований и полной спецификации от Военно-морских сил Саудовской Аравии. Представитель компании также отметил, что корабль USV может претерпеть некоторые модификации, адаптированные к конкретным потребностям Королевских ВМС. Сотрудничество было освещено в официальной публикации международной оборонной выставки, анонсирующей предстоящие ходовые испытания корабля MARLIN USV.

Модель, представленная на стенде NCMS, оснащена четырьмя торпедными аппаратами, установленными на корме, и двумя коробчатыми пусковыми установками для небольших ракет класса "земля-воздух". Его модульная конструкция позволяет легко менять системы выполнения задач, выполняя функции противоминной обороны (MCM) или радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

— сообщается в журнале World Defense Show - 2024.

Представитель NCMS сообщил, что хотя первоначальная версия надводного беспилотника оснащена французскими дизельными двигателями, второй прототип будет использовать турецкую технологию с двумя двигателями мощностью 600 л.с., способными развивать максимальную скорость в 45 узлов. Ожидается, что первый прототип, известный как MARLIN, пройдет модернизацию, а второй прототип начнет ходовые испытания в июне этого года и может сменить название. Как универсальный военно-морской корабль с возможностями радиоэлектронной борьбы и надежным вооружением, MARLIN или его модифицированный вариант для Военно-морских сил Саудовской Аравии обещает усилить возможности Королевства по наблюдению и нанесению ударов в регионе.

Беспилотные корабли типа MARLIN USV разработки турецких компаний Aselsan и Sefine Shipyard уже состоят на вооружении ВМС Турции и США, первые боевые стрельбы противокорабельной ракетой Kuzgun (Ворон) состоялись в апреле 2023 года. В настоящее время морской беспилотник военного назначения считается самым современным и крупным в мире, его длина достигает 15 метров. Автономный корабль разработан с учетом требований к высокой скорости, мореходности и маневренности, а также оснащен передовыми установками РЭБ.

Модульная конфигурация корабля позволяет использовать его как для поражения надводных целей управляемыми ракетами, так и уничтожения подводных лодок торпедами. MARLIN может быть легко оснащен различными типами полезной нагрузки для удовлетворения эксплуатационных потребностей как с однокорпусными, так и с тримаранными формами корпуса, а также оптимизирован для показателей выносливости, пишет Naval News.

Сроки закупки морских беспилотников Саудовской Аравией у турецких компаний, как и другие параметры контракта, пока не разглашаются. Однако Naval News называет эту сделку многообещающей, ее окончательное юридическое оформление наверняка произойдет в ближайшее время после согласования сторонами всех технических деталей.

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