Медведев предупредил, что война России и НАТО не пойдет по сценарию СВО

Медведев: РФ использует крылатые и баллистические ракеты в случае войны с НАТО

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. При гипотетической войне с НАТО Россия будет использовать баллистические и крылатые ракеты "со специальными боеголовками", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", — написал он.

Медведев объяснил, что у Москвы просто не останется другого выбора кроме асимметричного ответа из-за несопоставимости военных потенциалов России и НАТО.

Он напомнил, что альянс — огромный военный блок, население которого составляет почти миллиард человек, а совокупный военный бюджет может достигать 1,5 триллиона долларов.

Медведев отметил, что "если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО" и не будет представлять из себя общевойсковые операции и бои в окопах.

Замглавы Совбеза указал, что западные политики "должны говорить избирателям горькую правду, а не держать за идиотов", повторяя ложную мантру о готовности к войне с Россией. При этом он отметил, что лидеры стран НАТО не прекращают такую риторику, несмотря на уверения Москвы об отсутствии планов конфликта с альянсом.

По его словам, они делают это, чтобы отвлечь избирателей от многомиллиардных трат на помощь Киеву, когда эти деньги могли бы пойти решение социальных задач

Медведев назвал слова о якобы возможном конфликте России с НАТО и Евросоюзом крайне опасной болтовней.