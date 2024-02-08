Песков рассказал о целях СВО

Песков назвал обеспечение безопасности России целью СВО

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Цели специальной военной операции России на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они не изменились, они все хорошо известны и все они сохраняют свою актуальность. Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней", - заявил Песков журналистам на вопрос о том, каковы сейчас цели СВО.

Он добавил, что эти люди подвергались нападению со стороны регулярных вооруженных сил Украины с 2014 года.

"И война началась именно тогда. Вот остановка этой войны - это и есть одна из целей операции", - сказал представитель Кремля.

Он назвал одной из целей специальной военной операции обеспечение безопасности России на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины и засасывания ее в НАТО.

"В более широком плане, конечно же, это обеспечение безопасности Российской Федерации на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины, втягивания ее, засасывания ее в НАТО и дальнейшего подтягивания военной инфраструктуры НАТО к границам нашей страны", - заявил Песков журналистам, говоря о целях СВО.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.