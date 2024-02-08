Источник: Построенные для ТОФ «Варшавянки» прикроют главную базу подводного флота в Вилючинске

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Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", построенные для ТОФ, усилят оборону главной базы подводных сил флота в Вилючинске. Первая субмарина серии уже прибыла на Камчатку.

Серию из шести ДЭПЛ "Варшавянка" для Тихоокеанского флота строит Санкт-Петербургский судостроительный завод "Адмиралтейские верфи". На сегодняшний день на Дальнем Востоке уже три субмарины серии, это головная "Петропавловск-Камчатский", а также первая и вторая серийные "Вохов" и "Магадан". Все они входят в состав 19-й бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ с базированием во Владивостоке. Третья серийная подлодка "Уфа" вышла из Санкт-Петербурга 1 декабря и начала межфлотский переход. Поскольку Минобороны не освещает эту тему, то где она находится сейчас, сказать трудно.

Как утверждают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, "Варшавянки" якобы перебросят в Вилючинск на Камчатку для прикрытия развертывания стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А". Сколько всего "Варшавянок" будет базироваться на Камчатке не известно, возможно их перебросят все, а может разделят по три субмарины. Информации нет.

В общем, первая подлодка прибыла в Вилючинск и уже осваивается там, изучая новый театр военных действий. Как заявляют эксперты, "Варшавянки" прекрасно походят по своим характеристикам для прикрытия атомных стратегов.

Раньше на Камчатке базировалась бригада подводных лодок, но в начале прошлого десятилетия ее расформировали, а корабли передали в Приморье. Видимо, сейчас хотят снова к этому вернуться, чтобы моряки могли освоить новый для них театр военных действий

- заявил эксперт Дмитрий Болтенков.