Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие

Генштаб: более 120 стран приступили к созданию информационного оружия

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более 120 стран сегодня создают информационное оружие - при относительно невысоких затратах на его разработку оно может нарушить государственное военное управление, заявил начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин на "Инфофоруме-2024".

"С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное военное управление, деморализовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику", - рассказал Шамарин.

По его словам, "ситуацию обостряет тот факт, что себестоимость разработки информационного оружия значительно ниже, чем у образцов иных видов оружия, применение которых может привести к аналогичному ущербу".

"Поэтому вполне объяснима наша озабоченность полноценным обеспечением защиты информации в рамках решения стратегических задач", - подчеркнул генерал.