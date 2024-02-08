«Калашников» скорректирует конструкцию АК-12 по итогам поездки в зону СВО

Концерн «Калашников» скорректирует состав запчастей и принадлежностей (ЗИП) для АК-12, а также рассмотрит вопрос разработки ремонтной документации. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил оружейный холдинг на своем сайте.

Группа руководителей, конструкторов и специалистов АО «Концерн «Калашников» вернулась из зоны спецоперации с отзывами о боевом применении изделий концерна. Также совместно с военнослужащими группировки войск «Запад» было проведено обслуживание и восстановление нескольких вышедших из строя единиц изделий.

«В результате анализа собранного материала будут сформулированы предложения по корректировке состава ЗИП для АК-12, поставлены вопросы о разработке ремонтной документации, а также созданы видеоролики, которые помогут бойцам в эксплуатации и обслуживании изделий», — говорится в сообщении.

Как отметил один из участников рабочей поездки, «Калашников» постоянно работает над совершенствованием своих изделий, а проверка АК-12 в боевых условиях продемонстрировала надежность автомата. Вместе с тем, получив отзывы бойцов мотострелковых бригад и специалистов ремонтно-восстановительных батальонов, компания решила провести корректировку состава ЗИП.

«Это поможет улучшить обслуживание и восстановление индивидуального автоматического стрелкового оружия непосредственно в полевых условиях», — уточнил участник поездки.

Ранее, 10 января, концерн «Калашников» сообщил, что государственный оборонный заказ на поставку снайперских винтовок производства концерна «Калашников» вырос в восемь раз по сравнению с 2022 годом. По данным концерна, в гособоронзаказ вошли снайперские винтовки Чукавина (СВЧ), Драгунова (СВД), а также 7,62-миллиметровые снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-миллиметроые снайперские винтовки СВ-98.

25 декабря президент концерна Алан Лушников сообщил, что в январе 2024 года в Вооруженные силы (ВС) поступит первая партия модернизированных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12. В том же месяце в концерне сообщили, что в 2023 году поставки автомата АК-12 выросли почти вдвое.