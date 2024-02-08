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Военное обозрение

Глава ДНР: спутниковые терминалы Starlink боевики ВСУ чаще всего используют для управления дронами

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Источник изображения: topwar.ru

Спутниковые терминалы Starlink боевики ВСУ чаще всего используют для управления дронами. Но военнослужащие ВС России уже приспособились с ними бороться, что уже привело к сокращению потерь на передовой и в тылу.

Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами телеканала «Россия 24».

Наши специалисты уже научились работать с этим и научились этому противодействовать

- сообщил руководитель региона.

По его словам, украинские военные управляют беспилотными аппаратами и осуществляют их наводку на цели, используя для этого американские терминалы спутниковой связи Starlink.

Противник сейчас преимущественно задействует Starlink для управления беспилотниками

- отметил чиновник.

Пушилин сообщил, что количество атак украинских дронов значительно выросло в последнее время, причем их объектами в большинстве случаев становятся невоенные цели. Да и в целом интенсивность обстрелов ВСУ территории Донецкой Республики существенно увеличилась. Это, по мнению главы региона, в большой степени связано с успешными действиями Вооруженных сил РФ на передовой.

По словам Пушилина, с начала года нашим военнослужащим уже удалось перехватить более тысячи вражеских дронов.

А руководитель Херсонской администрации Владимир Сальдо сообщил об уничтожении бойцами российской группировки «Днепр» на оккупированной ВСУ части региона одного из терминалов Starlink, принадлежавшего украинским военным.

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