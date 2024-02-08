Глава ДНР: спутниковые терминалы Starlink боевики ВСУ чаще всего используют для управления дронами

Источник изображения: topwar.ru
Спутниковые терминалы Starlink боевики ВСУ чаще всего используют для управления дронами. Но военнослужащие ВС России уже приспособились с ними бороться, что уже привело к сокращению потерь на передовой и в тылу.
Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами телеканала «Россия 24».
- сообщил руководитель региона.
По его словам, украинские военные управляют беспилотными аппаратами и осуществляют их наводку на цели, используя для этого американские терминалы спутниковой связи Starlink.
- отметил чиновник.
Пушилин сообщил, что количество атак украинских дронов значительно выросло в последнее время, причем их объектами в большинстве случаев становятся невоенные цели. Да и в целом интенсивность обстрелов ВСУ территории Донецкой Республики существенно увеличилась. Это, по мнению главы региона, в большой степени связано с успешными действиями Вооруженных сил РФ на передовой.
По словам Пушилина, с начала года нашим военнослужащим уже удалось перехватить более тысячи вражеских дронов.
А руководитель Херсонской администрации Владимир Сальдо сообщил об уничтожении бойцами российской группировки «Днепр» на оккупированной ВСУ части региона одного из терминалов Starlink, принадлежавшего украинским военным.