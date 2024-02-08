Россия рассматривает самолёт Су-75 в качестве платформы для разработки нового истребителя для стран Ближнего Востока

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Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate рассматривается нашими конструкторами в качестве платформы для создания нового боевого самолета по заказу стран Ближнего Востока. Об этом рассказал гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Су-75 изначально проектировался в качестве самолета с открытой архитектурой, поэтому на основе этого проекта можно создать истребитель с заданными характеристиками для арабских стран. А такие планы существуют, арабы очень хотят иметь недорогой, но достаточно мощный истребитель. На сегодняшний день этот вариант самый реальный, поскольку в конструкцию самолета уже заложена возможность разработки комплексов для решения различных задач, в том числе и беспилотных.

Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate (...) с открытой архитектурой на сегодня является наиболее актуальным продуктом для выстраивания проектов по совместной разработке перспективных авиационных комплексов в ближневосточном регионе

- приводит ТАСС слова Михеева.

Перспективный истребитель Су-75 создается в трех вариантах: одноместный, двухместный и беспилотный. Самолет разрабатывается с учетом поставок как российским ВКС, так и иностранным заказчикам. Заявленные характеристики: скорость - до 2М, дальность полета - до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки - 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.