Войти
Военное обозрение

Китай представил самую маленькую в мире противотанковую ракету QN-202

623
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайская оборонная промышленность представила на выставке в Саудовской Аравии изделие QN-202.

Это самая маленькая в мире противотанковая ракета

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, данная система имеет не только низкую цену, но и может похвастаться высокой точностью попадания, смертельным уроном и простотой эксплуатации, позволяя одному солдату нести шесть выстрелов.

В QN-202 используется система самонаведения с телевизионным изображением низкого уровня освещенности, которая оставляет противника в неведении перед нанесением удара. Это, в сочетании с возможностью быстрой передислокации после отстрела, значительно повышает живучесть боевого состава за счет снижения его уязвимости.

QN-202 совместима с различными платформами, такими как дистанционно управляемые турели и БПЛА. ПТУР предназначена для поражения легкой бронированной техники, включая БМП, будучи способной пробивать до 80 мм катаной гомогенной брони.

Требуется всего 15 секунд для перехода в состояние готовности к стрельбе. Сама ракета компактна, ее диаметр составляет 40 мм, длина 650 мм, а вес всего 1,5 кг. Командно-пусковой блок, включая ракету, весит 3,5 кг.

Дальность эффективного поражения целей составляет от 200 м до около 2000 м. Ракета имеет среднюю вероятность попадания 80% как по статичным, так и по движущимся (на скорости до 60 км/ч) целям в пределах указанной дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
31.08.2021
Международный военно-технический форум "Армия-2021" завершил свою работу
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
17.06.2013
Пентагон поставил на саудитов
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
11.05.2011
МиГ прощается, но не уходит
25.02.2011
"Сейчас нужна суперповоротливость, быстрее надо дело делать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 18:18
  • 59091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 17:33
  • 6
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 12:54
  • 4
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 21:48
  • 1
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ