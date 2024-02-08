Китай представил самую маленькую в мире противотанковую ракету QN-202

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Китайская оборонная промышленность представила на выставке в Саудовской Аравии изделие QN-202.

Это самая маленькая в мире противотанковая ракета

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, данная система имеет не только низкую цену, но и может похвастаться высокой точностью попадания, смертельным уроном и простотой эксплуатации, позволяя одному солдату нести шесть выстрелов.

В QN-202 используется система самонаведения с телевизионным изображением низкого уровня освещенности, которая оставляет противника в неведении перед нанесением удара. Это, в сочетании с возможностью быстрой передислокации после отстрела, значительно повышает живучесть боевого состава за счет снижения его уязвимости.

QN-202 совместима с различными платформами, такими как дистанционно управляемые турели и БПЛА. ПТУР предназначена для поражения легкой бронированной техники, включая БМП, будучи способной пробивать до 80 мм катаной гомогенной брони.

Требуется всего 15 секунд для перехода в состояние готовности к стрельбе. Сама ракета компактна, ее диаметр составляет 40 мм, длина 650 мм, а вес всего 1,5 кг. Командно-пусковой блок, включая ракету, весит 3,5 кг.

Дальность эффективного поражения целей составляет от 200 м до около 2000 м. Ракета имеет среднюю вероятность попадания 80% как по статичным, так и по движущимся (на скорости до 60 км/ч) целям в пределах указанной дальности.