Эквадор поставит в США зенитные комплексы «ОСА-АКМ» для возможной передачи ВСУ

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В рамках подписанных в январе прошлого года соглашений о передаче вооружений советского производства власти Эквадора намерены поставят в США шесть зенитно-ракетных комплексов типа "ОСА-АКМ".

Как сообщает издание Infodefensa, соглашение предполагает поставку вооружений в обмен на более современные системы американского производства, а также включает в себя обучение военнослужащих, техническое обслуживание и поставки запасных частей.

В частности, власти Эквадора собираются передать США имеющиеся у них средства ПВО, однако при этом в настоящее время неизвестно, находятся ли они в боеспособном состоянии. В 2020 году проводились работы по их модернизации, однако этот процесс был прерван после начала российской спецоперации на Украине.

Имеющиеся в распоряжении Эквадора пусковые установки ЗРК "ОСА-АКМ" имеют по шесть ракет 9М33М3 массой 170 кг с боевой частью 40 кг с максимальной высотой полета 12 тысяч метров и дальностью поражения до 15 километров. Ракеты оснащены системами идентификации противника.

При этом существует вероятность того, что ЗРК будут переданы Украине, в свое время продавшей их Эквадору. Ведь уж точно не для собственной армии эти ЗРК приобретает Пентагон.

По состоянию на середину 2023 года украинская армия потеряла 18 таких систем (три из них условно ремонтопригодны). При помощи поставленных из Эквадора систем предполагается усилить возможности противовоздушной обороны ближнего действия ВСУ, а также частично компенсировать понесенные потери.