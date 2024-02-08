Нидерланды договорились с Draken International о передаче шести истребителей F-16 Украине

ЦАМТО, 7 февраля. Нидерланды отменили ранее объявленную продажу истребителей F-16А/В Блок.15 "Файтинг Фалкон" компании Draken International, чтобы выполнить анонсированную 5 февраля поставку Украине дополнительной партии из шести F-16.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление Министерства обороны Нидерландов от 5 февраля, "переговоры были приостановлены и обе стороны согласились на этот шаг".

В соответствии с достигнутыми договоренностями с Draken International, Нидерланды предложили компании возможность купить шесть F-16 в будущем. Условия новой сделки будут определены позднее.

На данный момент планируется, что шесть предназначавшихся Draken истребителей F-16 дополнят парк из 18 машин, которые готовятся к передаче Украине. Из оставшихся 18 самолетов, недавно выведенных из эксплуатации ВВС Нидерландов, 16 ед. предназначены для передачи в учебный центр F-16 в Румынии.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Нидерландов 29 июня 2021 года объявило о продаже 12 истребителей F-16 "Файтинг Фалкон" компании Draken International LLc., штаб-квартира которой находится в международном аэропорту Лейкленд Линдер (шт.Флорида).

Парламент Нидерландов 29 июня 2021 года был проинформирован о том, что межведомственный комитет по продаже военной техники, состоящий из представителей Министерства иностранных дел, Министерства финансов и Министерства обороны, одобрил продажу 12 самолетов F-16 компании Draken International.

Голландские F-16 "Файтинг Фалкон" являются частью программы использования списанных самолетов этого типа F-16 ELOT (End Life Of Type). Соглашение включало опцион на продажу еще 28 F-16. Вторая партия самолетов, как ожидается, будет выведена из эксплуатации ВВС Нидерландов в период до мая 2024 года по мере поступления новых F-35 "Лайтнинг-2".

Draken International является частной компанией, которая приобретает, импортирует, сертифицирует и применяет бывшие в эксплуатации истребители для использования в обучении в качестве самолета-агрессора (Red Air), а также оказывает другие услуги в обучении летчиков ВВС США.

Американское правительство заключило контракт с Draken International на выполнение "миссий против агрессора" для проведения учений ВВС и ВМС США. Снятые с вооружения голландские F-16, включая вспомогательное оборудование, должны были пополнить и без того впечатляющий смешанный флот компании, состоящий из MB-339, МиГ-21, A-4K/N, L-39, "Мираж" F.1M и "Читах".